Марафонка Ольга Мазуренок: Не надо дарить квартиру, просто помогите с кредитом

- ...Вас любит народ. И не только — после берлинской победы многие обозначили вас как свою спортсменку. В одних публикациях вы минчанка, в других — гродненчанка. И еще я узнал, что вооруженные силы гордятся прапорщиком Мазуренок.





- Я хотя и живу в Минской области, но в этом году начала выступать за Гродненскую. Тут вопросы к тем людям, которые занимаются развитием нашего вида спорта в области. Если приезжаешь с Олимпиады с неплохим в принципе пятым местом в марафоне, а от тебя отворачиваются, то, наверное, я не сильно там нужна. Трощило так и сказал моему тренеру: "Если хочет уходить, пусть уходит".





- Гродненцы молодцы, отвозили столичных.





- Они в самом деле молодцы. Мало того что помогают своим, так и другим тоже. Едва я пробежала первый старт, мне сразу же позвонили и отблагодарили как могли. Было очень приятно.





Там совсем другое отношение к спортсменам. Хотя не требовала чего-то немыслимого от Минской области. Не надо мне дарить квартиру, просто помогите с кредитом — не под 70 процентов, а под адекватные цифры. Да я бы за это бегала и до конца жизни благодарила.





Перед Олимпиадой все суетятся, чтобы создать спортсменам хорошие условия. А меня снимают со стипендии, мол, ты же в армии получаешь. Но при чем здесь армия? Это совсем другая история. Кстати, спасибо армейцам за поддержку, потому что вплоть до финиша Олимпиады мне было совсем не просто.





- Лайк и им поставим. Прапорщик — это вообще главный герой армейского фольклора.





- Да? Не в курсе... Наверное, слишком долго в спорте и всех этих историй пока не знаю. Но когда сдавала экзамен на прапорщика, то внутренне над собой посмеялась.





Ладно, письменный экзамен еще ничего, беседа тоже. Но на строевой пришлось помучиться. Ведь спортивной ходьбой раньше занималась и навыки ходить быстро у меня есть. Но тут надо было немножко по-другому... Да и тяжеловато ходить в берцах 41-го размера, когда у тебя 37-й.