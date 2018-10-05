В Беларуси транспортный налог отвяжут от техосмотра

Это может произойти с 1 июля будущего года, сообщил премьер-министр Сергей Румас в Палате представителей Национального собрания.





По его словам, транспортный налог водители смогут оплачивать в ЕРИП – на срок от одного месяца. В результате будут соблюдены интересы водителей, которые не пользуются своим автомобилем в течение года.





А неплательщиков будут выявлять с помощью системы контроля, которую еще нужно создать. Предстоит анализировать данные баз ЕРИП, фотофиксации и прохождения техосмотра.





Те из автомобилистов, кто не заплатит пошлину вовремя, вынуждены будут платить вдвое больше.





Напомним, что налог за допуск транспортного средства к участию в дорожном движении введен в Беларуси с января 2014 года. Транспортный налог требуется уплатить перед прохождением техосмотр.





В середине 2018 года в Минтрансе уже заявляли о том, что транспортный налог нужно отвязать от процедуры техосмотра.



