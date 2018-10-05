ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси транспортный налог отвяжут от техосмотра

06.10.2018 17:36 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
В Беларуси в 2019 году государственную пошлину на допуск к участию в дорожном движении, или так называемый транспортный налог, планируют отвязать от процедуры прохождения технического осмотра, сообщает Еврорадио.

Это может произойти с 1 июля будущего года, сообщил премьер-министр Сергей Румас в Палате представителей Национального собрания.

По его словам, транспортный налог водители смогут оплачивать в ЕРИП – на срок от одного месяца. В результате будут соблюдены интересы водителей, которые не пользуются своим автомобилем в течение года.

А неплательщиков будут выявлять с помощью системы контроля, которую еще нужно создать. Предстоит анализировать данные баз ЕРИП, фотофиксации и прохождения техосмотра.

Те из автомобилистов, кто не заплатит пошлину вовремя, вынуждены будут платить вдвое больше.

Напомним, что налог за допуск транспортного средства к участию в дорожном движении введен в Беларуси с января 2014 года. Транспортный налог требуется уплатить перед прохождением техосмотр.

В середине 2018 года в Минтрансе уже заявляли о том, что транспортный налог нужно отвязать от процедуры техосмотра.


 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси в 2019 году государственную пошлину на допуск к участию в дорожном движении, или так называемый транспортный налог, планируют отвязать от процедуры...
 
Новости дня
Новости разные
 
Дочь пресс-секретаря Путина собралась в политику
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика