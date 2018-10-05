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В Беларуси транспортный налог отвяжут от техосмотра
В Беларуси в 2019 году государственную пошлину на допуск к участию в дорожном движении, или так называемый транспортный налог, планируют отвязать от процедуры прохождения технического осмотра, сообщает
Это может произойти с 1 июля будущего года, сообщил премьер-министр Сергей Румас в Палате представителей Национального собрания.
По его словам, транспортный налог водители смогут оплачивать в ЕРИП – на срок от одного месяца. В результате будут соблюдены интересы водителей, которые не пользуются своим автомобилем в течение года.
А неплательщиков будут выявлять с помощью системы контроля, которую еще нужно создать. Предстоит анализировать данные баз ЕРИП, фотофиксации и прохождения техосмотра.
Те из автомобилистов, кто не заплатит пошлину вовремя, вынуждены будут платить вдвое больше.
Напомним, что налог за допуск транспортного средства к участию в дорожном движении введен в Беларуси с января 2014 года. Транспортный налог требуется уплатить перед прохождением техосмотр.
В середине 2018 года в Минтрансе уже заявляли о том, что транспортный налог нужно отвязать от процедуры техосмотра.
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В Беларуси в 2019 году государственную пошлину на допуск к участию в дорожном движении, или так называемый транспортный налог, планируют отвязать от процедуры...
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