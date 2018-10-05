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Дочь пресс-секретаря Путина собралась в политику
Дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Елизавета на своей странице в Instagram сообщила подписчикам, что планирует заняться политикой, сообщает
Девушка находится в Грозном на мероприятиях к 200-летию города. О политических амбициях она заявила, отвечая на вопросы подписчиков.
Лиза Пескова с Рамзаном Кадыровым, Инстаграм
Лиза Пескова написала, что ее очень интересует политика, она планирует ею заняться. Также девушка рассказала, что у нее есть парень, она не против выйти замуж за чеченца, мечтает похудеть на 7 килограммов (сейчас ее вес 56 кг при росте 168 см), создать крепкую семью без разводов и завести детей.
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Дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Елизавета на своей странице в Instagram сообщила подписчикам, что планирует заняться политикой, сообщает Znak.
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