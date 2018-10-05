Дочь пресс-секретаря Путина собралась в политику

Девушка находится в Грозном на мероприятиях к 200-летию города. О политических амбициях она заявила, отвечая на вопросы подписчиков.









Лиза Пескова с Рамзаном Кадыровым, Инстаграм





Лиза Пескова написала, что ее очень интересует политика, она планирует ею заняться. Также девушка рассказала, что у нее есть парень, она не против выйти замуж за чеченца, мечтает похудеть на 7 килограммов (сейчас ее вес 56 кг при росте 168 см), создать крепкую семью без разводов и завести детей.