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Названы гонорары Макгрегора и Нурмагомедова за бой

06.10.2018 17:25 — Разное | Партизан  
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Атлетическая комиссия штата Невада назвала сумму гарантированных выплат бойцам Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конору Макгрегору и Хабибу Нурмагомедову.

Об этом в своем Twitter-аккаунте написал журналист MMA Fighting Шахин Аль-Шатти.

Макгрегор получит рекордные для UFC три миллиона долларов. Россиянин заработает на один миллион меньше. Гонорары не учитывают процент от продаж платных трансляций, который обговаривают с каждым бойцом индивидуально.

В августе агент российского бойца Али Абдель-Азиз заявил, что Нурмагомедов получит за титульный бой против Макгрегора более 10 миллионов долларов.

Поединок между Макгрегором и Нурмагомедовым пройдет 7 октября на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе. Бойцы сразятся за титул чемпиона в легком весе.

Непобежденный россиянин провел 26 боев в профессиональной карьере. Макгрегор потерпел три поражения и выиграл 21 бой.

 
 
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Атлетическая комиссия штата Невада назвала сумму гарантированных выплат бойцам Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конору Макгрегору и Хабибу Нурмагомедову.
 
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