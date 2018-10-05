Названы гонорары Макгрегора и Нурмагомедова за бой

Об этом в своем Twitter-аккаунте написал журналист MMA Fighting Шахин Аль-Шатти.





Макгрегор получит рекордные для UFC три миллиона долларов. Россиянин заработает на один миллион меньше. Гонорары не учитывают процент от продаж платных трансляций, который обговаривают с каждым бойцом индивидуально.





В августе агент российского бойца Али Абдель-Азиз заявил, что Нурмагомедов получит за титульный бой против Макгрегора более 10 миллионов долларов.





Поединок между Макгрегором и Нурмагомедовым пройдет 7 октября на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе. Бойцы сразятся за титул чемпиона в легком весе.





Непобежденный россиянин провел 26 боев в профессиональной карьере. Макгрегор потерпел три поражения и выиграл 21 бой.