Лукашенко: построим у границ оптовые продуктовые магазины для россиян

Глава государства 5 октября посещал Ивацевичский район, где сделал ряд важных заявлений, в том числе по поводу продолжающихся спорных ситуаций в Россельхознадзором, который периодически ограничивает экспорт продуктов питания с тех или иных белорусских предприятий. Российская служба вводимые меры объясняет обнаружением нарушений санитарные требований ЕАСЭ и РФ.





Президент заявил, что "продуктовый" вопрос он поднимал во время последней встречи с российским президентом Владимиром Путиным.









"Продукты питания… Мы боремся с россиянами: они то это закроют предприятие, то это. Я своему коллеге Владимиру Владимировичу говорю: мы скоро сделаем по-другому. Бороться не будем, будем строить магазины оптовые на границе – в Орше, Мстиславле. Туда, ближе к России", – сказал Лукашенко.





По его словам, россиянам будет удобно: они станут сами приезжать в Беларусь и приобретать те продукты, какие захотят. Лукашенко назвал такую схему народным экспортом.





Глава государства также рассказал, что белорусская продукция пользуется популярностью в России – граждане соседней страны, по его словам, закупаются в Беларуси ящиками, в том числе спиртным.





В отношении белорусского алкоголя президент пояснил такой спрос: в республике действует государственная монополия на производство спиртного, и нет "паленой" водки.





"В России так говорят: если ты хочешь попробовать нормального спиртного напитка, особенно водки, езжай в Беларусь", – заключил он.