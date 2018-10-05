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Новый шрифт поможет запомнить прочитанное

06.10.2018 17:18 — Разное | Партизан  
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Австралийские ученые создали шрифт, помогающий лучше запомнить прочитанное.

Об этом сообщает New Atlas.

Специалисты полагают, что слишком легкий процесс чтения не позволяет как следует запомнить прочитанное. Сотрудники Королевского технологического университета в Мельбурне создали шрифт Sans Forgetica, в основу которого положен принцип так называемой «желаемой трудности».



В экспериментах по тестированию эффектов, производимых шрифтом, приняли участие порядка 400 студентов. В результате было установлено, что текст, набранный новым шрифтом, с одной стороны, полнятен и его можно разобрать, а с другой - достаточно необычно выглядит, чтобы стимулировать его запоминание.

В настоящее время шрифт находится в свободном доступе и его могут скачать все желающие.

 
 
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Австралийские ученые создали шрифт, помогающий лучше запомнить прочитанное.
 
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