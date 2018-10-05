|
Новый шрифт поможет запомнить прочитанное
Австралийские ученые создали шрифт, помогающий лучше запомнить прочитанное.
Об этом сообщает New Atlas.
Специалисты полагают, что слишком легкий процесс чтения не позволяет как следует запомнить прочитанное. Сотрудники Королевского технологического университета в Мельбурне создали шрифт Sans Forgetica, в основу которого положен принцип так называемой «желаемой трудности».
В экспериментах по тестированию эффектов, производимых шрифтом, приняли участие порядка 400 студентов. В результате было установлено, что текст, набранный новым шрифтом, с одной стороны, полнятен и его можно разобрать, а с другой - достаточно необычно выглядит, чтобы стимулировать его запоминание.
В настоящее время шрифт находится в свободном доступе и его могут скачать все желающие.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Австралийские ученые создали шрифт, помогающий лучше запомнить прочитанное.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)