Новый шрифт поможет запомнить прочитанное

Об этом сообщает New Atlas.

Специалисты полагают, что слишком легкий процесс чтения не позволяет как следует запомнить прочитанное. Сотрудники Королевского технологического университета в Мельбурне создали шрифт Sans Forgetica, в основу которого положен принцип так называемой «желаемой трудности».

В экспериментах по тестированию эффектов, производимых шрифтом, приняли участие порядка 400 студентов. В результате было установлено, что текст, набранный новым шрифтом, с одной стороны, полнятен и его можно разобрать, а с другой - достаточно необычно выглядит, чтобы стимулировать его запоминание.





В настоящее время шрифт находится в свободном доступе и его могут скачать все желающие.