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Меланью Трамп раскритиковали за внешний вид в Африке
Газета The New York Times раскритиковала супругу президента США Меланью Трамп за одежду, которую первая леди надела в ходе визита в Африку.
Как передает Gazeta.ru, супруга президента прибыла в Кению в белоснежной рубашке и белой шляпе, что, по мнению газеты, является «символом европейского колониализма» и вызывает ассоциации с эксплуатацией африканцев.
Первая леди США прибыла в Африку с первым самостоятельным визитом.
В Кении она познакомилась с главной местной достопримечательностью - Национальным парком, где ей удалось покормить маленьких слонят.
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Газета The New York Times раскритиковала супругу президента США Меланью Трамп за одежду, которую первая леди надела в ходе визита в Африку.
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