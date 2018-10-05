Меланью Трамп раскритиковали за внешний вид в Африке

Как передает Gazeta.ru, супруга президента прибыла в Кению в белоснежной рубашке и белой шляпе, что, по мнению газеты, является «символом европейского колониализма» и вызывает ассоциации с эксплуатацией африканцев.













Первая леди США прибыла в Африку с первым самостоятельным визитом.





В Кении она познакомилась с главной местной достопримечательностью - Национальным парком, где ей удалось покормить маленьких слонят.