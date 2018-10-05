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Меланью Трамп раскритиковали за внешний вид в Африке

06.10.2018 17:11 — Разное | Партизан  
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Газета The New York Times раскритиковала супругу президента США Меланью Трамп за одежду, которую первая леди надела в ходе визита в Африку.

Как передает Gazeta.ru, супруга президента прибыла в Кению в белоснежной рубашке и белой шляпе, что, по мнению газеты, является «символом европейского колониализма» и вызывает ассоциации с эксплуатацией африканцев.



Первая леди США прибыла в Африку с первым самостоятельным визитом.

В Кении она познакомилась с главной местной достопримечательностью - Национальным парком, где ей удалось покормить маленьких слонят.

 
 
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Газета The New York Times раскритиковала супругу президента США Меланью Трамп за одежду, которую первая леди надела в ходе визита в Африку.
 
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