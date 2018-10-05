Учителю Марии Архипенко вручили грамоту Министерства образования РБ

Для героини «Монополии» профессиональный праздник начался еще в среду. В областном центре в торжественной обстановке ей вручили Грамоту Министерства образования Республики Беларусь. Награда далеко не первая, но одна из самых весомых. Выше, пожалуй, только благодарность…от детей. За полученные знания, ежедневный труд у школьной доски, поддержку во время уроков, понимание после звонка… Все это Мария Архипенко читает в глазах своих учеников уже много лет. Вот она, похвала настоящему учителю!





Задачки «со звездочкой»

Годылевская школа. Кабинет математики. Все тот же, что и 46 лет назад. Бодрым шагом Мария Афанасьевна переступает знакомый порог. Всегда с одинаковым чувством – радостью.

…Говорят, начинать нужно с малого. У молоденькой сельской учительницы, которая попала в Годылево по распределению, такой возможности не было. Первый урок – и сразу в одиннадцатом классе.

— Представьте, преподавать «царицу наук» нужно было у подростков, которые лишь на пять лет младше меня! — вспоминает Мария Архипенко. —Входишь в класс, а на тебя 25 пар глаз устремлены. Все смотрят по-разному: одни —выжидательно, с осторожностью, другие — с искренним любопытством, которое спрятать даже не пытаются.

— Страшно… — резюмирую я.

— Нет, интересно было, — опровергает учитель. — Хотя я понимала: это не пятиклассники, у которых программа еще простая, а взрослые ученики, каждый со своим характером, привычками. У них поступление на носу – и подготовка лежит на мне.

Не спасовала. Справилась. С детьми личный контакт быстро установила. Да и как предметник состоялась.

— Может, это и хорошо, что с трудностями сразу столкнулась, — рассуждает Мария Афанасьевна. — Они закаляют. В нашей профессии ведь как? Педагог дает знания ученикам, а после их проверяет. Мне кажется, у нас все «взаимно», что ли, было… Я чувствовала: ребята меня испытывают. Вопросы каверзные по математике задавала. Спрашивала часто то, над чем мне приходилось поразмыслить. Уже тогда я взяла себе за правило: докопаться до истины, найти правильное решение во что бы то ни стало и аргументированно изложить его ребенку.

Задачки повышенной сложности. Юной «математичке» и самой нравилось искать ответы. А найдя их и объяснив алгоритм решения, Мария Афанасьевна всегда с удовлетворением замечала: рвение к изучению ее предмет в учениках только прогрессирует.

Детский энтузиазм еще больше подстегивал молодого педагога. А учительский авторитет креп с каждым годом.

Без погрешности

Сегодня опытный учитель подчеркивает: личное отношение к «двоечнику» и отличнику у нее совершенно одинаковое. Десятибалльная система – лишь шкала для оценки знаний. Применять ее к ребенку в личном плане — «нравится-не нравится» — категорически запрещено. А вот подходы к слабому подросткуи высокомотивированному ученику, напротив, сугубо индивидуальны.

— Я не разделяю позицию коллег, которые на уроке работают лишь на сильного ребенка, — делится Мария Афанасьевна. — Как тогда быть тем, кому учеба и так дается с трудом? Выходит, они априори обречены? А это неправильно. Работать на уроке должен каждый. А задания следует подбирать исходя из способностей детей. Это дает возможность любому в классе понять: «я могу». Математика — сложная наука. И по-настоящему знать ее данодалеко не каждому.

Подобрать ключик к детскому сердцу. Для педагога это задача первостепенной важности. И ее Мария Архипенко всегда решала на «десятку». Ситуации, подпадающие под определение конфликт, в ее практике были единичны.

— А как с дисциплиной на уроке? — спрашиваю я.

— Я не сторонник идеальной тишины в классе, — отвечает педагог. — Мы с ребятами иной раз очень бурно обсуждаем способы решения сложных задач. И это нормально! Вспомните: в споре рождается истина.

Доброта к детям, любовь к предмету — для Марии Афанасьевны это составляющие профессии. Чуткое отношение к ученикам, умение слушать и слышать, реагировать на малейшие колебания настроения своих подопечных — без них самому сильному учителю-предметнику не обойтись. Эти убеждения подтверждены на практике.

Жизненная теорема: доказательство

Сколько открытых уроков проведено за почти полувековой стаж — Мария Архипенко, несмотря на математический склад ума, не сосчитает. Однако одно занятие навсегда отпечаталось в памяти.

Урок в одиннадцатом классе давала перед учителями со всего района. Проводила сложные расчеты у доски и допустила ошибку. Наверное, от волнения. Коллеги тактично промолчали. Дети тоже ничего не сказали во время урока. А на переменке «облепили» учителя. Наперебой уверяли: ошибку заметили, но дружно не стали акцентировать внимание учителей. Боялись подвести «свою любимую Марию Афанасьевну». Вот оно, настоящие взаимопонимание!

Без него, по мнению самого наставника, не было бы ни любви ее подопечных к «царице наук», ни высоких результатов на олимпиадах и ЦТ. Кстати, уже не первый год на централизованном тестировании выпускники Марии Архипенко набирают высокие баллы. Чтобы подготовить их к испытаниям, учитель не считается с личным временем. Она для ребят бесплатный репетитор. Главное, чтобы желание учиться не покидало и цель всегда была. А плечо при подготовке к поступлению Мария Афанасьевна всегда подставит. Оно у нее крепкое.

…Годылевская школа. Кабинет математики.Здесь все родное, свое. На смену выпорхнувшим из школьного гнезда выпускникам приходят новые ребята. Детские лица меняются, но навсегда остаются в сердце педагога. В нем каждому хватит места.

Ксения ДМИТРИЕВА.