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Рейтинг партии «Единая Россия» упал до самого низкого уровня с 2008 года, согласно данным опроса «Политические индикаторы», который провел фонд «Общественное мнение» (ФОМ).

Рейтинг «Единой России» составляет 31 процент, это означает, что с начала этого года он упал почти на 20 процентов. Он начал снижаться после президентских выборов, прошедших в марте. На этом фоне растет поддержка других парламентских партий. С марта по сентябрь рейтинг КПРФ и ЛДПР вырос чуть менее, чем в два раз, пишет snob.ru .

Если бы выборы состоялись в следующее воскресенье, за президента России Владимира Путина проголосовали бы менее половины респондентов, говорится в исследовании. В начале года за действующего президента готовы были проголосовать две трети респондентов. Также в этот раз одна шестая опрошенных заявила, что вовсе не пошла бы на выборы.

На падение рейтингов президента и правящей партии повлиял новый закон, предусматривающий поэтапное повышение пенсионного возраста на пять лет. После того, как летом правительство объявило о планах проведения пенсионной реформы, рейтинг Путина упал на уровень 2011—2013 годов и составил 48 процентов. «Единая Россия» провалилась на губернаторских выборах в сентябре, по стране прошли многочисленные акции протеста.