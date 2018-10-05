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В Беларуси в девятнадцатый (!!!) раз за год подорожает бензин
Иллюстративное фото
Согласно сообщению ведомства, розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин увеличатся на 1 копейку.
Таким образом, с 7 октября стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составит 1 рубль 38 копеек, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 46 копеек, АИ-98-К5-Евро — 1 рубль 67 копеек, ДТ — 1 рубль 46 копеек.
Последний раз цена на топливо изменялась 30 сентября.
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Очередное повышение цен на топливо произойдет 7 октября.
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