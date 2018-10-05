8 фильмов об учителях, которые меняют мир

Истинный учитель – один из самых важных людей в жизни каждого. Наверняка многие из нас по сей день вспоминают какие-то значимые слова, которые когда-то произнес школьный учитель или преподаватель в университете. Главные герои фильмов в подборке – воодушевленные наставники, которые продолжают делать свою работу и за стенами класса, учат своих подопечных не только литературе и математике, но и тому, как идти навстречу своей мечте, делать мир вокруг себя лучше.

"Улыбка Моны Лизы"

(США, 2003)





1953 год. В Америке идет борьба женщин за свои права. Кэтрин Энн Уотсон, выпускница Беркли, получает место преподавателя истории искусств в женском колледже Уэллесли. Среди руководства и преподавательского состава колледжа преобладают патриархальные взгляды на роль женщины в этом мире.

Кэтрин с энтузиазмом бросается в борьбу за равноправие полов и оказывает огромное влияние на студенток. Она рассказывает бредящим о замужестве девушкам о свободе, искусстве, убеждает поверить в себя. Общение меняет и учениц, и главную героиню – заставляет ее по-новому взглянуть на собственную жизнь…

"Октябрьское небо"

(США, 1999)





В основе сюжета фильма – реальная история инженера NASA Хомера Хикэма. В октябре 1957 года Советский Союз впервые в истории человечества запустил на земную орбиту искусственный спутник. Это событие произвело неизгладимое впечатление на главного героя по имени Хомер Хикэм из небольшого шахтерского городка в Западной Вирджинии.

"Заболевший" космосом Хомер решает построить собственную ракету. В этом ему начинают помогать трое друзей и школьная учительница. Однако отец Хомера, шахтер-работяга, видит сына только в роли продолжателя своего нелегкого дела. Несмотря ни на что, мальчик сделает все возможное и невозможное, чтобы его мечта стала явью…

"Умница Уилл Хантинг"

(США, 1997)





Фильм повествует об Уилле Хантинге – 20-летнем вундеркинде из Бостона, который то и дело ввязывается в неприятные истории. Когда полиция арестовывает молодого человека за очередную драку, профессор математики берет его под свою опеку, но при одном условии: Уилл должен пройти курс психотерапии. Сеансы "перевоспитания" постепенно перерастают в дружбу между Уиллом и его наставником.

Кроме этого, знакомство с парнем меняет и жизнь профессора: Шону удается совладать со скорбью и депрессией, связанной со смертью его горячо любимой жены.

"Учитель на замену"

(США, 2011)





Генри Барт – учитель на замену, который получает очередное временное назначение. На этот раз он должен преподавать английский язык и литературу в "неблагополучной" школе. Генри помогает несовершеннолетней девушке Эрике, которая живет на улице и подвергается постоянным побоям и насилию, а также пытается спасти свою ученицу Мередит, терпящую нападки родителей и одноклассников. В конце концов своими поступками герой меняет жизнь – и свою, и других людей.

"Писатели свободы"

(Германия, США, 2006)





1994 год. Два года назад в Лос-Анджелесе произошли крупные беспорядки. Молодая учительница из комфортабельного спокойного района приходит в школу. Она вдохновлена предстоящей деятельностью, однако все ее мечты разбиваются. Класс, который ей достался, почти неуправляем, поделен на расовые и клановые группы. Героиня решает не сдаваться и добиться того, чтобы ученики увидели перед собой достойное будущее.

"Общество мертвых поэтов"

(США, 1989)





Джон Китинг – новый преподаватель английской словесности в консервативном американском колледже. От чопорной массы учителей его выгодно отличают легкость общения, эксцентричное поведение и пренебрежение к программе обучения. Однажды он посвящает своих подопечных в тайну Общества мертвых поэтов. С этого момента каждый из учеников старается обрести свой собственный голос в безликом хоре, взглянуть на окружающий мир, высоко подпрыгнув над серой школьной оградой.

"Хористы"

(Франция, Швейцария, Германия, 2004)





Франция, 1949 год. Отчаявшись найти работу, учитель музыки Клемент Матье попадает в интернат для трудных подростков. Там он видит, что ректор прибегает к жестоким "воспитательным мерам". Добродушного по натуре Матье это возмущает, но он не в состоянии открыто протестовать. Однажды ему, автору многочисленных музыкальных произведений, которые он скромно прячет в своей комнате, приходит в голову замечательная идея: организовать школьный хор.

"Опус мистера Холланда"

(США, 1995)





После женитьбы музыкант Гленн Холланд оставляет жизнь вечно путешествующего участника музыкальной группы. Он мечтает написать значительное произведение, которое прославит его имя. Чтобы прокормить семью, Холланд устраивается учителем музыки в местную школу.

Поначалу герой не видит себя преподавателем и подходит к исполнению своих обязанностей формально. Не удивительно, что ученики не испытывают интереса к его урокам, а работа со школьным оркестром не клеится. Холланд пытается привлечь внимание школьников, используя на уроках элементы джаза и рок-н-ролла, и все больше увлекается деятельностью оркестра и театрального кружка. Тем временем у него рождается сын, лишенный способности слышать. Любовь к нему и музыке помогают мистеру Холланду создать опус, который могут "слышать" даже глухие.

По материалам kinopoisk.ru