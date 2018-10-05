Гандболисты БГК имени Мешкова с разницей в 1 мяч проиграли венгерскому «Веспрему» в домашнем матче групповой стадии Лиги чемпионов.



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Фото: bgk-meshkova.com

При этом брестчане выиграли первый тайм и вели в счете по ходу второго. А за 5 секунд до конца встречи мешковцы имели шанс уйти от поражения, однако Дарко Джукич не реализовал пенальти (голкипер гостей отразил бросок).

БГК имени Мешкова — Веспрем — 28:29 (16:15).

БГК им. Мешкова: Пешич, Мацкевич; Кулак (1), Шкуринский (3), Юринок (1), Потеко (4), Ивич (3), Шумак, Баранов (3), Горак (1), Разгор, Обранович (2), Сельвесюк, Джукич (5), Джорджич (3), Шилович (2).

«Веспрем»: Штербик, Миклер; Манасков, Манасков, Тофт Хансен, Илич (5), Тоннесен (1), Гаич (4), Нильссон (5), Надь, Штрлек (6), Терзич, Благотиншек (1), Ненадич (2), Маэ, Мачковшек (3), Лекаи (2).

В других поединках группы «А» польский «Виве» выиграл у шведского «Кристианстада» — 33:31 (белорусский легионер «Виве» Артем Королек забросил два мяча), а испанская «Барселона» обыграла французский «Монпелье» — 35:27.

Положение команд в группе «А»:

1. «Вардар» — 6 очков (3 игры)

2. «Барселона» — 6 (4)

3. «Виве» — 6 (4)

4. «Райн Левен» — 4 (3),

5. «Веспрем» — 4 (4),

6. БГК им. Мешкова — 4 (4)

7. «Монпелье» — 0 (4)

8. «Кристианстад» — 0 (4).