В Пинске официально открыли пешеходную улицу

На её реконструкцию потратили более миллиона долларов.



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В церемонии открытия пинской пешеходки принимала участие заместитель председателя Пинского горисполкома Марина Ковалевская

В Первые выходные октября Пинск отмечает День города. В этом году праздничные мероприятия начались с официального открытия пешеходной улицы Ленина.



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Для гостей организовали обзорную экскурсию по обновлённой улице



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Танец пинской шляхты у дворца Бутримовича

Реконструкция пинской пешеходки началась в 2016 году, её проводили в историческом центре города и разбили на несколько этапов.

Во время проведения работ были заменены все коммумуникации, вместо асфальта уложили плитку. Жертвой реконструкции стала липовая аллея, но вместо неё высадили новые деревья.

На улице были установлены новые скамейки, разбиты цветочные клумбы, приняты интересные решения в её освещении. В декоре была использована старинная плитка-трилинка, которой раньше мостились пинские улицы.



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Улица Ленина на своём протяжении оформлена в разных стилях



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Площадка музыкантов и ремесленников



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Средневековая музыка у стен Пинского костела Успения Панны Марии

Теперь улица Ленина полностью пешеходная. На ней стали проводить уличные фестивали для профессионалов и любителей, для этого открыли музыкальную, танцевальную, литературную, ремесленническую площадки.



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Замминистра транспорта Иван Ребковец (справа) приехал в Пинск на празднование



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Бывший глава города Андрей Мулярчик чеканит памятную монету

На открытии пинской пешеходки присутствовали представители руководства города, депутаты парламента, представители министерств и делегации из городов-побратимов: польских Ченстохова, Плоньска и Лобеза из Польши и города Голая Пристань из Украины.



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У памятника Полешуку устроили импровизированный кирмаш



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Полешуки

Для гостей устроили обзорную экскурсию по улице Ленина. Они же потом участвовали в официальных мероприятиях, посвящённых Дню города.



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Гости были довольны представлением



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Ярмарочный медведь



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