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В Пинске официально открыли пешеходную улицу

06.10.2018 19:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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На её реконструкцию потратили более миллиона долларов.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59476.php

В Пинске официально открыли пешеходную улицу

В церемонии открытия пинской пешеходки принимала участие заместитель председателя Пинского горисполкома Марина Ковалевская

В Первые выходные октября Пинск отмечает День города. В этом году праздничные мероприятия начались с официального открытия пешеходной улицы Ленина.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59476.php

В Пинске официально открыли пешеходную улицу


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59476.php

В Пинске официально открыли пешеходную улицу

Для гостей организовали обзорную экскурсию по обновлённой улице


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59476.php

В Пинске официально открыли пешеходную улицу

Танец пинской шляхты у дворца Бутримовича

Реконструкция пинской пешеходки началась в 2016 году, её проводили в историческом центре города и разбили на несколько этапов.

Во время проведения работ были заменены все коммумуникации, вместо асфальта уложили плитку. Жертвой реконструкции стала липовая аллея, но вместо неё высадили новые деревья.

На улице были установлены новые скамейки, разбиты цветочные клумбы, приняты интересные решения в её освещении. В декоре была использована старинная плитка-трилинка, которой раньше мостились пинские улицы. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59476.php

В Пинске официально открыли пешеходную улицу

Улица Ленина на своём протяжении оформлена в разных стилях


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59476.php

В Пинске официально открыли пешеходную улицу

Площадка музыкантов и ремесленников


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59476.php

В Пинске официально открыли пешеходную улицу

Средневековая музыка у стен Пинского костела Успения Панны Марии

Теперь улица Ленина полностью пешеходная. На ней стали проводить уличные фестивали для профессионалов и любителей, для этого открыли музыкальную, танцевальную, литературную, ремесленническую площадки.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59476.php

В Пинске официально открыли пешеходную улицу

Замминистра транспорта Иван Ребковец (справа) приехал в Пинск на празднование


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59476.php

В Пинске официально открыли пешеходную улицу


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59476.php

В Пинске официально открыли пешеходную улицу

Бывший глава города Андрей Мулярчик чеканит памятную монету

На открытии пинской пешеходки присутствовали представители руководства города, депутаты парламента, представители министерств и делегации из городов-побратимов: польских Ченстохова, Плоньска и Лобеза из Польши и города Голая Пристань из Украины.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59476.php

В Пинске официально открыли пешеходную улицу

У памятника Полешуку устроили импровизированный кирмаш


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59476.php

В Пинске официально открыли пешеходную улицу


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59476.php

В Пинске официально открыли пешеходную улицу

Полешуки

Для гостей устроили обзорную экскурсию по улице Ленина. Они же потом участвовали в официальных мероприятиях, посвящённых Дню города.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59476.php

В Пинске официально открыли пешеходную улицу

Гости были довольны представлением


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59476.php

В Пинске официально открыли пешеходную улицу

Ярмарочный медведь


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59476.php

В Пинске официально открыли пешеходную улицу

 
 
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На её реконструкцию потратили более миллиона долларов. В церемонии открытия пинской пешеходки принимала участие заместитель председателя Пинского...
 
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