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В Пинске автомобиль милиции попал в ДТП

06.10.2018 19:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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По информации очевидцев, авария произошла днём 5 октября 2018 года в городе Пинске.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59475.php

В Пинске автомобиль милиции попал в ДТП

Фото из соцсетей

На улице Шило в районе молокозавода столкнулись «Нива» вневедомственной охраны и гражданский «Ауди».

Информации о пострадавших нет.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59475.php

В Пинске автомобиль милиции попал в ДТП

 
 
Ссылка на источник 69
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По информации очевидцев, авария произошла днём 5 октября 2018 года в городе Пинске. Фото из соцсетей На улице Шило в районе молокозавода столкнулись «Нива»...
 
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