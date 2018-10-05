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В Пинске автомобиль милиции попал в ДТП
06.10.2018 19:50 — Разное | Виртуальный Брест
По информации очевидцев, авария произошла днём 5 октября 2018 года в городе Пинске.
Фото из соцсетей
На улице Шило в районе молокозавода столкнулись «Нива» вневедомственной охраны и гражданский «Ауди».
Информации о пострадавших нет.
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По информации очевидцев, авария произошла днём 5 октября 2018 года в городе Пинске. Фото из соцсетей На улице Шило в районе молокозавода столкнулись «Нива»...
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