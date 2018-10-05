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Google прекратит поддержку Chrome на 32 миллионах Android-устройств
Google Chrome для Android прекращает поддержку на старых версиях Android. Об этом сообщает издание
Сейчас Google Chrome поддерживается на устройствах с операционной системой Android 4.1 Jelly Bean и более новых. В ближайшее время разработчики браузера сдвинут эту границу до Android 4.4 KitKat.
Таким образом поддержка прервется для версий системы Android 4.1, Android 4.2 и Android 4.3. Сейчас этими версиями
На конференции для разработчиков в мае 2017 года Google
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Таким образом поддержка прервется для версий системы Android 4.1, Android 4.2 и Android 4.3.
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