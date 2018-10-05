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Google прекратит поддержку Chrome на 32 миллионах Android-устройств

06.10.2018 19:34 — Разное | Tut.by  
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Google Chrome для Android прекращает поддержку на старых версиях Android. Об этом сообщает издание xda-developers со ссылкой на комментарий для разработчиков в обновлении браузера.


Фото: Reuters

Сейчас Google Chrome поддерживается на устройствах с операционной системой Android 4.1 Jelly Bean и более новых. В ближайшее время разработчики браузера сдвинут эту границу до Android 4.4 KitKat.

Таким образом поддержка прервется для версий системы Android 4.1, Android 4.2 и Android 4.3. Сейчас этими версиями пользуются 3,2% всех пользователей операционной системы.

На конференции для разработчиков в мае 2017 года Google объявила, что за всю историю Android было активировано более двух миллиардов Android-устройств. Обозреватель xda-developers полагает, что системой пользуется один миллиард человек. Таким образом, нововведения затронут от 32 до 64 миллионов пользователей.

 
 
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Таким образом поддержка прервется для версий системы Android 4.1, Android 4.2 и Android 4.3.
 
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