Впервые в истории РПЦ Священный Синод соберется на свое заседание в столице Беларуси

Участие во встрече с журналистами приняли: митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси, настоятель Всехсвятского прихода города Минска протоиерей Феодор Повный и председатель Синодального информационного отдела Белорусской Православной Церкви протоиерей Сергий Лепин.





Митрополит Павел, знакомя журналистов с программой пребывания Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, сообщил, что главная цель визита заключается в Архипастырском посещении народа Божьего в Белой Руси в памятную годовщину 1030-летия Крещения Руси.





В субботу 13 октября, в канун праздника Покрова Пресвятой Богородицы, Первосвятительский визит начнется с совершения Всенощного бдения в Свято-Духовом кафедральном соборе города Минска. Вместе со Святейшим Патриархом Кириллом в богослужении примут участие члены Священного Синода, архипастыри Белорусского Экзархата и клирики Минской епархии. На молитвенное общение с Патриархом приглашаются все желающие. Начало богослужения в 17:00.





В воскресенье 14 октября, в праздник Покрова Пресвятой Богородицы, Предстоятель Русской Православной Церкви возглавит чин великого освящения храма-памятника в честь Всех святых в городе Минске, а затем совершит в нем первую Божественную литургию. Святейшему Патриарху Кириллу будут сослужить члены Священного Синода, архипастыри Белорусского Экзархата и клирики Минской епархии. На молитвенное общение с Патриархом приглашаются все желающие. Начало богослужения в 9:00.





В этот же день в 14:30 Святейший Патриарх Кирилл возложит венок к обелиску на Площади Победы города Минска и почтит память всех вождей и воинов, за веру и Отечество жизнь свою положивших. Это действо сегодня имеет особый смысл, поскольку народ Беларуси готовится к памятной дате — 75-летию со дня освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны.





В понедельник 15 октября в 9:30 во Дворце Независимости города Минска состоится встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, членов Священного Синода Русской Православной Церкви и Синода Белорусского Экзархата с Президентом Республики Беларусь Александром Григорьевичем Лукашенко.





В этот же день в Минском епархиальном управлении состоится заседание Священного Синода Русской Православной Церкви. Впервые в истории Русской Православной Церкви Священный Синод соберется на свое заседание в столице Республики Беларусь — Минске.



