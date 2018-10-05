Экс-премьер Кобяков станет банкиром

Так, 4 октября прошло заседание квалификационной комиссии Национального банка Беларуси, в результате чего выяснилось, что Кобяков успешно прошел испытание в НБРБ.





По сообщению Национального банка, Кобяков доказал соответствие квалификационным требованиям к деловой репутации и может работать в таких должностях, как руководитель банка, заместитель руководителя банка, член коллегиального исполнительного органа банка, независимый директор банка.





Как сообщают «Блновости», рекомендации Кобякову дал его бывший первый заместитель Василий Матюшевский, а также экс-министр иностранных дел, нынешний независимый директор ЗАО «Альфа-Банк» Урал Латыпов.





Напомним, что ранее Андрей Кобяков непосредственного отношению к банковскому делу не имел. Он имеет несколько образований, однако не по этому профилю.





В 1983 году Андрей Кобяков окончил Московский авиационный институт имени С. Орджоникидзе, а в 1991 году — Белорусский государственный институт народного хозяйства имени В. В. Куйбышева и Институт политологии и социального управления КПБ. По образованию инженер-механик, экономист, политолог, преподаватель социально-политических дисциплин.





Работал мастером и старшим мастером механосборочного цеха на заводе имени С. И. Вавилова в Минске , затем – старшим мастером, заместителем начальника цеха и заместителем начальника сборочного производства завода «Диапроектор» в Рогачёве (Гомельская область), а с 1988 по 1989 годы — инструктором организационного отдела Рогачёвского горкома КПБ.





После окончания Белорусского государственного института народного хозяйства с 1991 года работал начальником планово-экономического отдела завода «Диапроектор», с 1992 года — заместителем директора по экономике завода «Диапроектор»[. С 1995 года — заместителем начальника Службы контроля Президента Республики Беларусь, с 1996 года — заместителем Председателя Комитета государственного контроля Республики Беларусь, затем президентом Белорусского государственного концерна по производству и реализации товаров лёгкой промышленности, а в 1998 году — председателем Комитета государственного контроля.









В 2000 году Кобяков был назначен на должность первого заместителя Премьер-министра Республики Беларусь, которую некоторое время совмещал с должностью министра экономики.





28 декабря 2010 года был назначен на должность заместителя Главы Администрации Президента Республики Беларусь], а 8 ноября 2011 года стал Чрезвычайным и Полномочным послом Беларуси в Российской Федерации. Однако послом не проработал и года: августа 2012 года Кобяков был назначен на должность Главы администрации президента Республики Беларусь, а 27 декабря 2014 года сменил Михаила Мясниковича на должности премьер-министра Беларуси.





Из «банковского» в биографии Кобякова – только недолгий период, когда именно он был представителем государства в ОАО «Белпромстройбанк». Однако такой «довесок» к обязанностям имеют в Беларуси многие статусные чиновники.