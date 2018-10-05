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"Хороших диктатур" не бывает

06.10.2018 20:06 — Разное | UDF  
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Фото: president.gov.by
На саммите СНГ в Душанбе Александр Лукашенко отметился антизападной риторикой. Тем временем депутаты Европарламента осудили задержания и государственное преследование журналистов и редакторов независимых изданий.

«Беларусь продолжает свою репрессивную и недемократическую политику в отношении журналистов, юристов, политических активистов и субъектов гражданского общества, подчёркивают депутаты Европарламента. – Эти репрессии тормозят любые более тесные отношения с ЕС и более широкое участие в Восточном партнерстве».

А экс-министр иностранных дел Республики Беларусь Пётр Кравченко на Восточном экономическом конгрессе в Белостоке напомнил об известном факте: в начале 90-х с участием европейских экспертов был разработан стратегический план вхождения Беларуси в структуры Евросоюза. Однако с приходом к власти Александра Лукашенко внешнеполитический вектор был пересмотрен в пользу Востока, что сыграло решающую роль в плане зависимости Беларуси от России.

И чем же мёдом намазан именно Восток?

«Даже мы, казалось бы, спокойная Беларусь, постоянно об этом говорим, учитывая еще и те опасности и вызовы, которые таят в себе действия западных государств и НАТО у наших границ, у границ Союзного государства».




И чем же не угодило НАТО? какую угрозу несёт Беларуси?!

Беларуси-то, разумеется, никакой. Дело здесь совсем в другом.

Недавно после переговоров в Ташкенте с Шавкатом Мирзиёевым Александр Лукашенко заявил:

«У нас же диктатура -- и в Узбекистане, и в Беларуси -- в хорошем смысле слова. Никто никого ни за что не сажает, к стенке не ставит. Но если ты заслужил, ты своё получишь».


Диктатура не бывает «в хорошем смысле». Это прежде всего неограниченность, бесконтрольность и несменяемость власти. А значит, всегда, так или иначе, произвол. О том, что задавлена конкуренция, что речи нет о свободе и демократии (высших вообще-то ценностях), о крайней неэффективности экономики уж и говорить в этом контексте не приходится. «К стенке ни за что не ставят» в ХХІ веке посреди Европы -- ох, спасибо. Нет хорошего смысла у этого слова. Диктатура -- всегда мерзость.

Однако Восток «мёдом намазан» хотя бы в том, что там не обращают внимания на демократию, права и свободы человека, и на всякое такое прочее. Для Беларуси это тупик; лично для Лукашенко – самое то. Потому что для него главное – это как раз сохранить ту самую неограниченность, бесконтрольность и несменяемость власти. С Евросоюзом такое не прокатит; на Востоке же – сплошь, за редкими исключениями, «хорошие диктатуры».
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На саммите СНГ в Душанбе Александр Лукашенко отметился антизападной риторикой.
 
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