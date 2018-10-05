"Хороших диктатур" не бывает

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«Даже мы, казалось бы, спокойная Беларусь, постоянно об этом говорим, учитывая еще и те опасности и вызовы, которые таят в себе действия западных государств и НАТО у наших границ, у границ Союзного государства».

«У нас же диктатура -- и в Узбекистане, и в Беларуси -- в хорошем смысле слова. Никто никого ни за что не сажает, к стенке не ставит. Но если ты заслужил, ты своё получишь».

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депутаты Европарламента. –А экс-министр иностранных дел Республики Беларусьна Восточном экономическом конгрессе в Белостокеоб известном факте: в начале 90-х с участием европейских экспертов был разработан стратегический план вхождения Беларуси в структуры Евросоюза. Однако с приходом к властивнешнеполитический вектор был пересмотрен в пользу Востока, что сыграло решающую роль в плане зависимости Беларуси от России.И чем же мёдом намазан именно Восток?И чем же не угодило НАТО? какую угрозу несёт Беларуси?!Беларуси-то, разумеется, никакой. Дело здесь совсем в другом.Недавно после переговоров в Ташкенте сАлександр Лукашенко заявил:Диктатура не бывает «в хорошем смысле». Это прежде всего неограниченность, бесконтрольность и несменяемость власти. А значит, всегда, так или иначе, произвол. О том, что задавлена конкуренция, что речи нет о свободе и демократии (высших вообще-то ценностях), о крайней неэффективности экономики уж и говорить в этом контексте не приходится. «К стенке ни за что не ставят» в ХХІ веке посреди Европы -- ох, спасибо. Нет хорошего смысла у этого слова. Диктатура -- всегда мерзость.Однако Восток «мёдом намазан» хотя бы в том, что там не обращают внимания на демократию, права и свободы человека, и на всякое такое прочее. Для Беларуси это тупик; лично для Лукашенко – самое то. Потому что для него главное – это как раз сохранить ту самую неограниченность, бесконтрольность и несменяемость власти. С Евросоюзом такое не прокатит; на Востоке же – сплошь, за редкими исключениями, «хорошие диктатуры».