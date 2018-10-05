ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Петербурге пенсионер лишился квартиры, пока был в отпуске

06.10.2018 19:43 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


© Fotolia / Anna Baburkina
Петербургский пенсионер, приехав из отпуска, выяснил, что его четырехкомнатную квартиру продали мошенники. Об этом сообщается на сайте городской прокуратуры.

В сентябре мужчина вернулся из длительной поездки и запросил у коммунальных служб информацию о задолженности по коммунальным платежам. Из управляющей компании пришел ответ, что в июле такая квартира была продана, а затем еще раз перепродана и больше ему не принадлежит.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере, повлекшем за собой лишение права на жилье. Помимо этого, прокуратура обратилась в Кировский районный суд Санкт-Петербурга с исковым заявлением о признании сделок о продаже квартиры ничтожными.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Петербургский пенсионер, приехав из отпуска, выяснил, что его четырехкомнатную квартиру продали мошенники.
 
Новости дня
Новости разные
 
Google прекратит поддержку Chrome на 32 миллионах Android-устройств
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика