В Петербурге пенсионер лишился квартиры, пока был в отпуске

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В сентябре мужчина вернулся из длительной поездки и запросил у коммунальных служб информацию о задолженности по коммунальным платежам. Из управляющей компании пришел ответ, что в июле такая квартира была продана, а затем еще раз перепродана и больше ему не принадлежит.Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере, повлекшем за собой лишение права на жилье. Помимо этого, прокуратура обратилась в Кировский районный суд Санкт-Петербурга с исковым заявлением о признании сделок о продаже квартиры ничтожными.