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Успехи в борьбе с раком: Беларусь первой в СНГ купила линейный ускоритель лучевой терапии

06.10.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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В Беларуси смертность от рака за последние пять лет удалось снизить на 8%. Но злокачественные новообразования остаются вторыми в списке причин смерти. В борьбе за жизнь пациентов медики используют самые последние научные достижения и успешно, рассказала корреспондент «МИР 24» Инна Согалович.

Специальный аппарат - линейный ускоритель лучевой терапии – подстраивается под дыхание больного, чтобы облучение не задевало здоровые ткани. Процесс врачи видят на экране. В Минский городской клинический онкологический диспансер ежедневно приходят десятки пациентов. Многие из других стран: чаще всего России и Украины.

«Лучевое облучение при моем диагнозе – это 33 сеанса. На выходных не работают клиники. Это долго, это почти два месяца. Но благодаря тому, что аппарат современный и хороший, то у меня сокращается время на восемь процедур. У меня будет 25, а не 33. Поэтому я на выходных улетаю домой, к детям», – рассказала пациентка Наталья Лыхенко.

Беларусь первой в СНГ купила такой линейный ускоритель лучевой терапии. Обучаться работе на нем уже приезжали коллеги из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Украины. Подали заявку и российские специалисты.

«Обучаются параметрам работы с этим оборудованием. Также врачи обучаются программному обеспечению для того, чтобы знать, что они могут выполнить на данном оборудовании», – сказала замглавного врача диспансера Галина Сильченко.

Отделение ядерной медицины в Минске – самое крупное в Европе. Терапию радиоактивным йодом проходят пациенты, страдающие раком щитовидной железы. Эффективность и динамику лечения врачи оценивают с помощью гамма-камер. Изотопы найдут даже самую маленькую опухоль и метастазы.

«Доза радиофармпрепарата -изотопа - фиксируется на какое-то время, сам пациент становится источником излучения. Это длится недолго, буквально три-четыре дня до недели. Но, тем не менее, на это время пациент у нас изолируется. Палаты для каждого индивидуальны», – объяснил завотделением ядерной медицины диспансера Дмитрий Клименко.

Для белорусов лечение онкологии является бесплатным. Таргетная терапия – инновационная технология лечения злокачественных опухолей – обходится дорого. Стоимость препаратов может доходить до нескольких тысяч долларов. Определить их эффективность в конкретном случае помогает молекулярная диагностика.

«Сегодня в онкологии, прежде чем назначить лечение дорогими высокотехнологичными препаратами, мы должны понять, будет ли этот препарат эффективно воздействовать на опухолевую клетку. Это сегодня возможно именно благодаря молекулярным технологиям», – рассказал министр здравоохранения республики Беларусь Валерий Малашко.

С помощью молекулярных исследований можно определить и наследственную предрасположенность к онкологическим заболеваниям. По статистике, мужчины чаще болеют раком предстательной железы, женщины – молочной.



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Теги: Минск
 
 
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Смертность от онкозаболеваний в стране за последние пять лет удалось снизить на 8%.
 
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