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К Земле приближается потенциально опасный астероид размером больше Национальной библиотеки
Потенциально опасный астероид 2018 EB сблизится с Землей в ночь с 6 на 7 октября. Данные об этом
Максимальное сближение произойдет 7 октября в 4.24 по минскому времени. Расстояние до Земли составит 0,0396 астрономических единицы. Это 5,9 миллиона километров, или 15,4 дистанции от Земли до Луны. Абсолютная магнитуда (звездная величина) составит 21,8 единицы.
Диаметр астероида — от 120 до 260 метров. Он больше Национальной библиотеки в Минске (ее высота — 74 метра), Биг-Бена в Лондоне (96 метров) и Храма Христа Спасителя в Москве (103 метра).
Столкновение с Землей этому астероиду не грозит. Однако он попал в категорию потенциально опасных. Такими считаются все астероиды магнитудой ≤ 22.0, приближающиеся к Земле на расстояние 0,05 астрономической единицы и менее.
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Столкновение с Землей этому астероиду не грозит.
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