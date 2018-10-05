К Земле приближается потенциально опасный астероид размером больше Национальной библиотеки

Потенциально опасный астероид 2018 EB сблизится с Землей в ночь с 6 на 7 октября. Данные об этом приводит сайт Центра исследования околоземных объектов NASA.



Так выглядит поверхность другого астероида — Рюгу, — судя по фото робота MINERVA-II1A . Изображение: twitter/haya2e_jaxa

Максимальное сближение произойдет 7 октября в 4.24 по минскому времени. Расстояние до Земли составит 0,0396 астрономических единицы. Это 5,9 миллиона километров, или 15,4 дистанции от Земли до Луны. Абсолютная магнитуда (звездная величина) составит 21,8 единицы.

Диаметр астероида — от 120 до 260 метров. Он больше Национальной библиотеки в Минске (ее высота — 74 метра), Биг-Бена в Лондоне (96 метров) и Храма Христа Спасителя в Москве (103 метра).

Столкновение с Землей этому астероиду не грозит. Однако он попал в категорию потенциально опасных. Такими считаются все астероиды магнитудой ≤ 22.0, приближающиеся к Земле на расстояние 0,05 астрономической единицы и менее.