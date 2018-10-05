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Ловили кур и жарили драники. Как в Слуцке выбирали «Властелина села»

06.10.2018 — Разное | Слуцк Город  
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Шесть семей поборолись за звание «Властелин села» в республиканском финале конкурса, который прошёл 6 октября в Слуцке. Победителем состязания стала семейная пара Хацкевич из Витебской области. Представители Минской области – на втором месте.

Все участники конкурса – победители районных и областных этапов «Властелина села». Так что к республиканскому финалу семьи пришли уже хорошенько подготовленными: рубили колоды, как заправские дровосеки, ловили кур почти что с закрытыми глазами и жарили вкуснейшие драники в полевых условиях. Жюри оценивало также творческие способности участников во время конкурса-визитки и сноровку в сельской эстафете.

По итогам состязания первое место в конкурсе заняла семья Хацкевич из деревни Вяжище Бешенковичского района Витебской области. За победу им вручили в подарок культиватор. «Серебро» конкурса у представителей Минщины – семьи Шутило из Клецкого района, которая получила в качестве главного приза стиральную машину. Обладателям третьего места, семье Снигир из Осиповичского района Могилёвской области, организаторы подарили новый плазменный телевизор. Кроме того, все участники конкурса были награждены сертификатом на 1960 белорусских рублей, а также дипломами, лентами финалистов, цветами и памятными статуэтками.

- Приятно принимать конкурс такого уровня в Слуцке, - отметил во время награждения председатель Слуцкого райисполкома Андрей Янчевский. – Надеемся, наш город ещё не единожды будет центром такого рода мероприятий.

Ловили кур и жарили драники. Как в Слуцке выбирали «Властелина села»

Ловили кур и жарили драники. Как в Слуцке выбирали «Властелина села»

Ловили кур и жарили драники. Как в Слуцке выбирали «Властелина села»

Ловили кур и жарили драники. Как в Слуцке выбирали «Властелина села»

Ловили кур и жарили драники. Как в Слуцке выбирали «Властелина села»

Ловили кур и жарили драники. Как в Слуцке выбирали «Властелина села»

Ловили кур и жарили драники. Как в Слуцке выбирали «Властелина села»

Ловили кур и жарили драники. Как в Слуцке выбирали «Властелина села»

Ловили кур и жарили драники. Как в Слуцке выбирали «Властелина села»

Ловили кур и жарили драники. Как в Слуцке выбирали «Властелина села»

Катя Ивановская
Slutsk-Gorod.by

 
 
Ссылка на источник 83
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Шесть семей поборолись за звание «Властелин села» в республиканском финале конкурса, который прошёл 6 октября в Слуцке. Победителем состязания стала семейная пара...
 
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