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«Большой друг Беларуси» создает союз против Пашиняна

06.10.2018 20:54 — Разное | Партизан  
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В ближайшее время лидер партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян начнет интенсивные переговоры с внепарламентскими политическими силами для участия во внеочередных парламентских выборах в составе широкого блока.



Oб этом пишет ереванская газета «Жаманак».

В статье говорится о том, в качестве возможных союзников рассматриваются партия «Наследие», Армянский общенациональный конгресс, Андреас Гукасян, Самвел Бабаян, бывший министр обороны Сейран Оганян, «Армянский национальный конгресс» и ряд других малых партий и гражданских движений.

Гагик Царукян решил также сделать предложение о сотрудничестве общеармянской партии «Сасна црер», многие члены которой оказались на свободе благодаря поручительству депутатов парламентской фракции «Блок Царукян» и предоставленной лично Царукяном сумме залога».

Напомним, что Гагик Царукян этот тот самый бизнесмен, который подарил на свадьбу Коли Лукашенко бочки с коньяком. В его личной резиденции находится и белорусское посольство в Ереване. 


 
 
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В ближайшее время лидер партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян начнет интенсивные переговоры с внепарламентскими политическими силами для участия во...
 
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