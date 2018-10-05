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«Большой друг Беларуси» создает союз против Пашиняна
В ближайшее время лидер партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян начнет интенсивные переговоры с внепарламентскими политическими силами для участия во внеочередных парламентских выборах в составе широкого блока.
Oб этом пишет ереванская газета «Жаманак».
В статье говорится о том, в качестве возможных союзников рассматриваются партия «Наследие», Армянский общенациональный конгресс, Андреас Гукасян, Самвел Бабаян, бывший министр обороны Сейран Оганян, «Армянский национальный конгресс» и ряд других малых партий и гражданских движений.
Гагик Царукян решил также сделать предложение о сотрудничестве общеармянской партии «Сасна црер», многие члены которой оказались на свободе благодаря поручительству депутатов парламентской фракции «Блок Царукян» и предоставленной лично Царукяном сумме залога».
Напомним, что Гагик Царукян этот тот самый бизнесмен, который подарил на свадьбу Коли Лукашенко бочки с коньяком. В его личной резиденции находится и белорусское посольство в Ереване.
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В ближайшее время лидер партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян начнет интенсивные переговоры с внепарламентскими политическими силами для участия во...
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