«Большой друг Беларуси» создает союз против Пашиняна









Oб этом пишет ереванская газета «Жаманак».





В статье говорится о том, в качестве возможных союзников рассматриваются партия «Наследие», Армянский общенациональный конгресс, Андреас Гукасян, Самвел Бабаян, бывший министр обороны Сейран Оганян, «Армянский национальный конгресс» и ряд других малых партий и гражданских движений.





Гагик Царукян решил также сделать предложение о сотрудничестве общеармянской партии «Сасна црер», многие члены которой оказались на свободе благодаря поручительству депутатов парламентской фракции «Блок Царукян» и предоставленной лично Царукяном сумме залога».





Напомним, что Гагик Царукян этот тот самый бизнесмен, который подарил на свадьбу Коли Лукашенко бочки с коньяком. В его личной резиденции находится и белорусское посольство в Ереване.



