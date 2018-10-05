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Девятого за этот год рыбака погубила удочка

06.10.2018 20:51 — Разное | Партизан  
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Мужчина проигнорировал предупреждающие знаки и рыбачил непосредственно под высоковольтной линией.

Мужчина зацепил удочкой линию электропередачи в Слуцком районе, и его ударило током, сообщили Sputnik в субботу в пресс-службе "Белэнерго".

Инцидент произошел возле населенного пункта Старобин. Работники электросетей выехали на осмотр после сообщения об отключении 110-киловольтной линии. При обходе была найдена обгоревшая удочка.

По информации очевидцев, мужчина 1976 года рождения, проигнорировав предупреждающие знаки, рыбачил, находясь под линией. В один момент он зацепил высоковольтный провод уточкой. Пострадавшего доставили в реанимацию, где он скончался.


В "Белэнерго" отметили, что расстояние от земли до ЛЭП в месте несчастного случая соответствует норме.

Энергетики в очередной раз призвали любителей рыбалки соблюдать правила поведения возле высоковольтных линий. Этот трагический случай стал уже девятым в текущем году.


 
 
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Мужчина проигнорировал предупреждающие знаки и рыбачил непосредственно под высоковольтной линией.
 
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