Девятого за этот год рыбака погубила удочка

Sputnik в субботу в пресс-службе "Белэнерго". Мужчина зацепил удочкой линию электропередачи в Слуцком районе, и его ударило током, сообщилив субботу в пресс-службе "Белэнерго".





Инцидент произошел возле населенного пункта Старобин. Работники электросетей выехали на осмотр после сообщения об отключении 110-киловольтной линии. При обходе была найдена обгоревшая удочка.





По информации очевидцев, мужчина 1976 года рождения, проигнорировав предупреждающие знаки, рыбачил, находясь под линией. В один момент он зацепил высоковольтный провод уточкой. Пострадавшего доставили в реанимацию, где он скончался.









В "Белэнерго" отметили, что расстояние от земли до ЛЭП в месте несчастного случая соответствует норме.





Энергетики в очередной раз призвали любителей рыбалки соблюдать правила поведения возле высоковольтных линий. Этот трагический случай стал уже девятым в текущем году.



