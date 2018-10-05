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Из мести к теще мужчина поджег сельский клуб

06.10.2018 20:49 — Разное | Партизан  
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Сельский клуб, который поджег зять заведующей, удалось спасти от огня, а поджигателю грозит от трех до десяти лет тюрьмы.

Сельчанин из Гомельской области так невзлюбил родную тещу, что решил сжечь сельский клуб, в котором она работала заведующей. Пожар вовремя потушили, а подозреваемого в поджоге задержали, передает "Спутник".

Пожар в сельском клубе в деревне Климовка произошел 3 октября. Неизвестный разбил стекло, совершил поджог и скрылся с места преступления. Подожженный сельский клуб сильно не пострадал. Пожар удалось вовремя затушить, огонь повредил лишь читальный зал библиотеки.


Предполагаемого поджигателя удалось найти уже на следующий день. Как сообщает пресс-служба УВД Гомельского облисполкома, подозреваемым оказался 28-летний житель соседней деревни, который ранее неоднократно привлекался к административной ответственности, в том числе за вождение машины в нетрезвом виде и за мелкое хулиганство.

Милиция выяснила, что подозреваемый является зятем заведующей клуба из деревни Климовка. У них были неприязненные отношения, которые и стали причиной поджога. В момент происшествия сельчанин находился в нетрезвом состоянии.

По данному факту Следственным комитетом Беларуси возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 218 УК РБ (Умышленное уничтожение либо повреждение имущества, совершенные общеопасным способом либо повлекшие причинение ущерба в крупном размере). Подозреваемому грозит наказание ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок от трех до десяти лет.

 
 
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Сельский клуб, который поджег зять заведующей, удалось спасти от огня, а поджигателю грозит от трех до десяти лет тюрьмы.
 
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