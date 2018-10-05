Из мести к теще мужчина поджег сельский клуб

Пожар в сельском клубе в деревне Климовка произошел 3 октября. Неизвестный разбил стекло, совершил поджог и скрылся с места преступления. Подожженный сельский клуб сильно не пострадал. Пожар удалось вовремя затушить, огонь повредил лишь читальный зал библиотеки.









Предполагаемого поджигателя удалось найти уже на следующий день. Как сообщает пресс-служба УВД Гомельского облисполкома, подозреваемым оказался 28-летний житель соседней деревни, который ранее неоднократно привлекался к административной ответственности, в том числе за вождение машины в нетрезвом виде и за мелкое хулиганство.





Милиция выяснила, что подозреваемый является зятем заведующей клуба из деревни Климовка. У них были неприязненные отношения, которые и стали причиной поджога. В момент происшествия сельчанин находился в нетрезвом состоянии.





По данному факту Следственным комитетом Беларуси возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 218 УК РБ (Умышленное уничтожение либо повреждение имущества, совершенные общеопасным способом либо повлекшие причинение ущерба в крупном размере). Подозреваемому грозит наказание ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок от трех до десяти лет.