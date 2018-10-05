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В деревне Доры Воложинского района зацвела сирень
В деревне Доры Воложинского района Минской области зацвела сирень. Хозяева, приехав на выходные на дачу, заметили, что на самом верху сухого куста цветут несколько кистей сирени.
«Удивительно, — говорит хозяйка дома Зинаида Кулик, — первый раз вижу, чтобы в октябре цвела сирень. Цветы сорвали, поставили в вазу. Запах сирени в доме осенью… Сами не можем в это поверить».
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В деревне Доры Воложинского района Минской области зацвела сирень. Хозяева, приехав на выходные на дачу, заметили, что на самом верху сухого куста цветут несколько...
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