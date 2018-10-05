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МТЗ ввёл платный вход на работу?

06.10.2018 20:38 — Разное | Партизан  
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Читатель сайта praca-by.info, работник МТЗ, прислал рассказ о том, что происходит на заводе в последнее время. Он высказал пожелание остаться анонимным.

На Минском тракторном заводе последние несколько недель происходит административное давление дирекции на сотрудников испытательного центра и цеха испытаний, которые территориально находятся в поселке Обчак Минского района, но имеют юридический адрес головного завода – Минск, Долгобродская, 29.

В течение 60-ти лет от проходной МТЗ на испытательный полигон работников возили служебные автобусы МТЗ абсолютно бесплатно. Но, как представляется, с целью окупить затраты на новый электробус, который МТЗ приобрел для целей престижа и промышленного туризма (статья "Зачем Минский тракторный завод купил электробус?"), сотрудникам испытательной станции в 25 км от Минска, работа на которой начинается в 7.40 утра, а имеющийся общественный транспорт к не рассчитан на подвоз людей к месту этой работы, добровольно (!) предлагают писать заявления на согласие оплачивать проезд из собственного кармана, не имея на это ни оснований, ни приказа, не говоря условий и цен.

Через давление на людей с требованием подписать эти заявления закрывается возможность с помощью профсоюза отстаивать свои интересы из-за ухудшения рабочих условий, а это задевает более 100 человек. Также теряет смысл инициатива внесения изменений в коллективный договор, в котором, правда, не прописан довоз работников от проходной до отдалённых мест работы, но это подразумевалось самим существованием ведомственного межцехового транспорта, работающего десятилетиями, и условиями устройства сотен людей на работу с возможностью добираться до нее из города бесплатно.

Люди возмущены, но ничего не могут сделать – их заставляют "поддержать родной завод в тяжелых условиях", но они видят, что у одного из крупнейших предприятий страны хватает денег, например, на масштабные праздники с парадами, лазерными шоу и фейерверками – несколько раз в год, раз за разом слышат доклады о росте прибыли. Все чаще слышны разговоры, что люди ничего не стоят в глазах дирекции, а такое одностороннее решение руководства сильно разочаровывает и унижает достоинство.

 
Теги: Минск
 
 
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Читатель сайта praca-by.info, работник МТЗ, прислал рассказ о том, что происходит на заводе в последнее время. Он высказал пожелание остаться анонимным.
 
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