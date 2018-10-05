Золотой пистолет для «незолотого» мальчика. Чем отличаются сыновья Лукашенко от простых людей

— Я очень рад, что они не стали золотой молодежью, как модно сейчас говорить, — заявил 5 октября галва Беларуси, рассказывая о воспитании своих сыновей. — Я думаю, что вы поверите в мою искренность, потому что вы моих детей нигде распальцованными не видите. А если видите — скажите, даже напишите. Я мгновенно отреагирую. Я их приучаю жить так, как живете вы, как живут простые люди.





Что ж, выполняем просьбу главы государства и рассказываем, чем его дети отличаются от других.





Виктор Лукашенко





Конечно, говорить про старших сыновей президента как про «золотую молодежь» не приходится, хотя бы потому, что они уже давно не молодежь. Виктору и Дмитрию Лукашенко около 40 и каждый имеет семью и своих детей. Поэтому обсуждать их недешевые увлечения (как известно, старший сын президента — заядлый байкер и любитель гольфа), дорогие аксессуары и прочие радости красивой жизни было бы неправильно — как никак должности позволяют обеспечить себе это и без папиной помощи.













«Дети у меня хорошие, — говорил о старших сыновьях Лукашенко еще в 1997 году. — Их, что характерно, никто в Минске не знает, и это самое главное. Самое большое достоинство президентов, больших политиков — это когда никто не знает об их детях и других членах семьи».





Впрочем, очень скоро глава Беларуси это исправил. Старший сын Виктор после воинской службы стал работать в Министерстве иностранных дел на должности первого секретаря в управлении Европы. Обычно начинающие сотрудники МИДа проходят ступени референта, атташе, третьего, второго, а уж затем первого секретаря, отмечает Виктор Карбалевич в своей книге «Александр Лукашенко: политический портрет». Сын президента получил эту должность сразу.





Далее была работа в НИИ средств автоматизации «Агат» — тоже сразу на должности начальника отдела внешнеэкономическими связями. А в 2005 году Лукашенко неожиданно назначил Виктора помощником президента по вопросам безопасности и вскоре ввел его в состав Совета безопасности.





Вот такая вот головокружительная карьера «незолотого» сына президента.





Дмитрий Лукашенко





А вот Дмитрия Лукашенко ждала другая стезя. После службы он возглавил общественное объединение «Президентский спортивный клуб». То, что его руководителем стал вовсе не спортсмен, тоже, надо думать, абсолютное совпадение.













Более того, в 2009 году Лукашенко, рассказывая о своих детях, заявил:





— Ну и дети, семья. Они, если ты государственный человек, должны возле тебя быть. Они не могут быть бизнесменами. Ну представьте: у меня сын — бизнесмен. Ну ясно, что был бы он процветающим, так же? И не надо мне никому звонить и говорить поддерживать. Фамилия сама за себя будет говорить. Никаких родственников, близкий в бизнесе быть не должно, а желательно и дальних. Ни один человек у президента Лукашенко — ни дети его, ни родные, близкие и дальние, — бизнесом не занимается.





Примечательно, что еще в 2010 году газеты писали, что «Президентский спортивный клуб» участвует в восьми коммерческих проектах, среди которых строительная компания «ЮнивестСтройИнвест», две лотереи, жилой микрорайон «Нотынгейм» и др. Дела, как можно понять, в бизнесе идут неплохо. Все, как у самых «обычных людей».





Николай Лукашенко





Ну и, конечно, младший сын президента Николай. О нем основной массе белорусов стало известно, когда мальчику было уже 5 лет: тогда Лукашенко впервые показал его публике и с тех пор страна с замиранием сердца следит за сыном президента.





А теперь давайте посмотрим на жизнь этого «простого» мальчика.





С ранних лет Николай присутствует на самых высоких встречах на высшем уровне, восседая рядом с мировыми лидерами. Он встречался с двумя главами Римско-католической церкви — в 2009 году с папой Бенедиктом XVI и с папой Франциском в 2016-м. Бенедикту Коля подарил букварь, а Франциску — копию креста Евфросинии Полоцкой, модель кареты и голографическую икону.





















В возрасте 10 лет Коля участвовал в заседании Генеральной ассамблеи ООН, встречался с президентом США Бараком Обамой и его супругой.













Коля жал руку Владимиру Путину, Ильхаму Алиеву, Нурсултану Назарбаеву, Уго Чавесу и многим другим политическим лидерам.













А в 2009 году тогдашний президент России Дмитрий Медведев во время военных учений подарил «незолотому мальчику» Коле Лукашенко золотой пистолет.













Как и самый обычный ребенок, Николай принимал парады на площади, одетый в специально сшитую под него военную форму с погонами.













Естественно, при такой бурной политической жизни, Коле не всегда удается посещать школу, ведь сопровождает он своего отца в поездках не только во время каникул. Даже интересно, вызывали ли его отца к директору за эти прогулы?





Правда, даже при такой посещаемости, Николай активно влияет на школьную жизнь. Причем всех школьников страны. После его жалобы на ранний подъем, отец распорядился поменять начало уроков во всех учебных заведениях.





Конечно, на публике Николай старается вести себя как можно сдержаннее, являя собой образ положительного мальчика. Он выступает в театральных постановках, развозит арбузы в дома престарелых, играет на пианино, собирает картофель на отцовском подворье.





Однако иногда его поведение выдает в нем не очень сдержанного подростка. Как, например, во время мероприятия «Молитва за Беларусь» в 2015 году, когда Коля жестом показал старшим братьям, где их место.



