Трёхбуквенный цмок (АПК) на коне или очередной аграрный номенклатурный междусобойчик

Фейсбуке Ярослав Романчук подробно объяснил, кто пробил этот указ и чем он обернется. На своей странице вЯрослав Романчук подробно объяснил, кто пробил этот указ и чем он обернется.





«Очередной подарок налогоплательщиков аграрным баронам. На этот раз указ президента № 399 от 2 октября 2018г. «О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных организаций». Чуть ли не каждый год президент и его правительство капитулируют перед разоряющим страну трёхбуквенным лоббистом – АПК (агропромышленный комплекс). Сколько бы ни рубили, число голов у этого ещё советского Цмока меньше не становится. Аппетиты на чужие деньги (налогоплательщиков) не ослабевают.





АПК ежегодно получает государственной поддержки на миллиарды долларов, а сельское население с 1995 по 2018г. сократилось почти на 1,2 миллиона человек или на 36,6%. Для сравнения всё население страны за этот период сократилось на 7% или ~ 723 тысяч.





Между обыкновенными сельчанами, работниками с/х предприятий и бюджетом выстроен мощный барьер в лице номенклатурно-коммерческих посредников. Они осваивают бюджетные деньги, оставляя труженикам села крохи с их барского плеча. Их зарплаты стабильно на 25 – 40% меньше, чем в среднем по стране. Зато агробароны стабильно на коне. И вот они пробили указ №399, который открывает им путь к статусу красных помещиков.





Под прикрытием мантры об оздоровлении неплатежеспособных с/х организаций будет проходить перераспределение активов сельского хозяйства, в том числе земли, в руки тех, на кого укажут VIP-номенклатурные начальники высшего и локального уровня.





Вот как это будет происходить.





Первое безобразие указа №399 – защита от банкротства «добитых» с/х организаций. Гуляй, аграрная рванина! Всё равно за всё заплатят налогоплательщики: убытки национализируют, а прибыли присвоят аграрные бароны. Красные «помещики и их партнёры из исполкомов и Минсельхозпрода давно научились превращать активы (на бумаге) то в неплатёжеспособный субъект, но в прибыльную организацию (если надо получить очередной льготный кредит). Поэтому вполне возможно, что в списки «неплатёжеспособных» попадут те, которые нужны порочной связке «АПК-бароны-номенклатурные начальники».





Второе безобразие указа №399. Легализация грубейшего конфликта интересов в исполкомах. «Председатели райисполкомов наделяются полномочиями на осуществление финансового оздоровления неплатежеспособных сельхозорганизаций в досудебном порядке». Получается, что чиновник-начальник будет в одном лице законодателем, коммерсантом, регулятором, контролёром и карательным перстом. Разве работа чиновника – это финансовый менеджмент коммерческой организации?





На самом деле, указ №399 создаёт минное поле для номенклатурных начальников, ибо каждого, буквально каждого чиновника можно будет посадить за решётку за ненадлежащее управление, непринятие мер по финансовому оздоровлению. На свободе останутся только приблатнённые, ушлые и те, которые правильно делятся со всеми участниками, в том числе правоохранительными органами.





Третье безобразие – переоформление долгов в акции, снижение стоимости кредита до 1,5% годовых. Это опять из серии «вот вам тумбочка с бюджетными деньгами, берите, если не хватит, ещё дадим». Наши власти для белорусских агробаронов ликвидировали фундаментальное для экономики понятие редкость». Правительство было и остаётся кредитором последней надежды. Значить, опять, гуляй, агро-рванина, за всё заплачено. Долги опять взяли на свои плечи налогоплательщики. От эмиссии обл- и райисполкомами ценных бумаг для перевода задолженности на местные органы власти ничего не меняется. С одного дырявого кармана в другой – а толку, если распорядители чужого получили президентскую индульгенцию – защиту от банкротства?





Четвёртое безобразие – «безвозмездная передача акций (долей в уставном фонде) в собственность руководителя в количестве не более 25% плюс одна акция (доля в размере не более 25,01% уставного фонда) сельскохозяйственной организации по итогам реализации бизнес-плана по решению Главы государства». Разве это создаёт мощную мотивацию настоящего хозяина-собственника? Кто, по каким критериям, за какие показатели будет решать, передавать ли 25% акций или нет?





Понятно, что сам А. Лукашенко не будет копаться в бухгалтерии. Ему будут готовить документы чиновники и контролёры. У них никуда не делать мотивация «Лишь бы чего не вышло». Они три шкуры снимут с руководителей с/х организаций, семь раз перестрахуются, прежде чем порекомендуют передачу 25% активов в руки номенклатурно избранных «красных директоров». Высока вероятность того что среди тех, кто получит в собственность с/х активы, окажутся сплошь и рядом фавориты номенклатурных начальников и/или членов их семей. Опять же указ создаёт мотивацию для раскрепощения кумовства и фаворитизма.





Впрочем, какой смысл быть владельцев 25% активов с/х организации? Руководителя в любой момент можно будет отстранить, заменить и обвинить во всех смертных коммерческих грехах. Честный, трудолюбивый человек на такое не пойдёт. Главным лицом было и остаётся государство в лице руководства исполкома и Минсельхозпрода.



