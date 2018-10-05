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По Минску ездил всадник с тыквой на голове

06.10.2018 20:15 — Разное | Партизан  
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По Минску ездил всадник с тыквой на голове. Он был одет в черный плащ, а сам тыква имела прорези для глаз и рта, как традиционный атрибут Хэллоуина. Необычного персонажа заметили на проспекте Победителей.

Как сообщает TUT.by, это не была подготовка к Хэллоуину, до которого еще почти месяц. Таким способом лидская пивоваренная компания хочет прорекламировать свой новый напиток с тыквенным  вкусом из серии "Коллекция Мастера".



Верхом ездил профессиональный аниматор, а тыква у него на голове был не настоящей, бутафорской.

 
Теги: Минск
 
 
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По Минску ездил всадник с тыквой на голове. Он был одет в черный плащ, а сам тыква имела прорези для глаз и рта, как традиционный атрибут Хэллоуина. Необычного...
 
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