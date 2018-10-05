Под завалами в Индонезии осталось более 150 тысяч человек

Oxu.Az , oб этом заявил глава департамента информации и работы со СМИ индонезийского МИДа Ахмад Рамадан. Как передает, oб этом заявил глава департамента информации и работы со СМИ индонезийского МИДа Ахмад Рамадан.





Он сообщил, что в результате стихийного бедствия было разрушено около 65 тысяч домов. Более 2,5 тысячи человек получили ранения, многие из них были госпитализированы.





«Пока что мы обнаружили 1558 жертв, похороненных заживо», - сказал Рамадан.





Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Индонезии 28 сентября. В результате были разрушены тысячи домов, а также отели, больницы и торговые центры.