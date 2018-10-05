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Под завалами в Индонезии осталось более 150 тысяч человек
После землетрясения и цунами в Индонезии под завалами могут оставаться около 152 тысяч человек.
Как передает
Он сообщил, что в результате стихийного бедствия было разрушено около 65 тысяч домов. Более 2,5 тысячи человек получили ранения, многие из них были госпитализированы.
«Пока что мы обнаружили 1558 жертв, похороненных заживо», - сказал Рамадан.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Индонезии 28 сентября. В результате были разрушены тысячи домов, а также отели, больницы и торговые центры.
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После землетрясения и цунами в Индонезии под завалами могут оставаться около 152 тысяч человек.
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