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Под завалами в Индонезии осталось более 150 тысяч человек

06.10.2018 20:14 — Разное | Партизан  
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После землетрясения и цунами в Индонезии под завалами могут оставаться около 152 тысяч человек.

Как передает Oxu.Az, oб этом заявил глава департамента информации и работы со СМИ индонезийского МИДа Ахмад Рамадан.

Он сообщил, что в результате стихийного бедствия было разрушено около 65 тысяч домов. Более 2,5 тысячи человек получили ранения, многие из них были госпитализированы.

«Пока что мы обнаружили 1558 жертв, похороненных заживо», - сказал Рамадан.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Индонезии 28 сентября. В результате были разрушены тысячи домов, а также отели, больницы и торговые центры.

 
 
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После землетрясения и цунами в Индонезии под завалами могут оставаться около 152 тысяч человек.
 
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