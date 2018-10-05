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Скандальный сбор моркови гомельскими студентами проверит прокуратура
После новостей про уборку студентами БелГУТа морковки в ОАО «Комбинат «Восток» правовой инспектор профсоюза РЭП Леонид Судаленко направил заявление прокурору Гомеля Юрию Булынко, в котором поставил вопрос о незаконности прерывания учебного процесса и отправки студентов в учебное время на сельхозработы.
О выезде студентов БелГУТа "на морковку" узнали благодаря скандалу: студентам пообещали заплатить собранными ими же овощами, но когда те попытались увезти морковь с поля, охрана сельхозпредприятия вызвала милицию.
За работу в колхозе студентам гомельского вуза пообещали заплатить морковью
Профсоюзный юрист же заинтересовался этим кейсом в связи с фактом принудительного труда. Он обратил внимание прокурора на положения Конвенций Международной организации труда, по которым принудительный труд запрещен в любой его форме. Официально принудительный труд запрещен и статьей 41 Конституции Беларуси.
- Трудовой кодекс нашей страны принудительным трудом называет любую работу под угрозой применения какого-либо наказания. Понятное дело, что в силу своей прямой зависимости от деканата студенты будут в этой ситуации молчать. По этой причине мы и просим прокуратуру провести проверку, в ходе которой в первую очередь, дать правовую оценку факту привлечения обучающихся к сельхозработам в учебное время, - заявил Л. Судаленко.
Кроме того, в обращении ставятся вопросы относительно возраста каждого из привлеченных студентов, законность заключения с ними договоров на оказание услуг по уборке сельскохозяйственной продукции, проведение соответствующего инструктажа по безопасности выполнения указанных работ.
Леонид Судаленко вспоминает молодечненскую трагедию 2015 года, когда на уборке картошки погибла школьница.
- После той трагедии не только школьников, но и студентов и учащуюся молодежь оставили в покое и больше не отправляли на уборку урожая. Как видим, слишком короткой оказалась память у чиновников от образования, - добавил правозащитник.
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После новостей про уборку студентами БелГУТа морковки в ОАО «Комбинат «Восток» правовой инспектор профсоюза РЭП Леонид Судаленко направил заявление прокурору...
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