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Скандальный сбор моркови гомельскими студентами проверит прокуратура

06.10.2018 19:58 — Разное | Партизан  
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После новостей про уборку студентами БелГУТа морковки в ОАО «Комбинат «Восток» правовой инспектор профсоюза РЭП Леонид Судаленко направил заявление прокурору Гомеля Юрию Булынко, в котором поставил вопрос о незаконности прерывания учебного процесса и отправки студентов в учебное время на сельхозработы.

О выезде студентов БелГУТа "на морковку" узнали благодаря скандалу: студентам пообещали заплатить собранными ими же овощами, но когда те попытались увезти морковь с поля, охрана сельхозпредприятия вызвала милицию.

За работу в колхозе студентам гомельского вуза пообещали заплатить морковью

Профсоюзный юрист же заинтересовался этим кейсом в связи с фактом принудительного труда. Он обратил внимание прокурора на положения Конвенций Международной организации труда, по которым принудительный труд запрещен в любой его форме. Официально принудительный труд запрещен и статьей 41 Конституции Беларуси.                                                         

- Трудовой кодекс нашей страны принудительным трудом называет любую работу под угрозой применения какого-либо наказания. Понятное дело, что в силу своей прямой зависимости от деканата студенты будут в этой ситуации молчать. По этой причине мы и просим прокуратуру провести проверку, в ходе которой в первую очередь, дать правовую оценку факту привлечения обучающихся к сельхозработам в учебное время, - заявил Л. Судаленко.

Кроме того, в обращении ставятся вопросы относительно возраста каждого из привлеченных студентов, законность заключения с ними договоров на оказание услуг по уборке сельскохозяйственной продукции, проведение соответствующего инструктажа по безопасности выполнения указанных работ.

Леонид Судаленко вспоминает молодечненскую трагедию 2015 года, когда на уборке картошки погибла школьница.

- После той трагедии не только школьников, но и студентов и учащуюся молодежь оставили в покое и больше не отправляли на уборку урожая. Как видим, слишком короткой оказалась память у чиновников от образования, - добавил правозащитник.

Как пишет портал TUT.BY, на прошлой неделе студенты третьего курса электротехнического факультета БелГУТа в учебное время были привлечены в ОАО «Комбинат «Восток» к уборке моркови, что подтверждается как замдиректора по идеологической работе сельхозпредприятия Натальей Самофаловой, так и деканом учебного заведения Федором Сатыревым. 


 
Теги: Новости, Гомель
 
 
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После новостей про уборку студентами БелГУТа морковки в ОАО «Комбинат «Восток» правовой инспектор профсоюза РЭП Леонид Судаленко направил заявление прокурору...
 
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