Скандальный сбор моркови гомельскими студентами проверит прокуратура

О выезде студентов БелГУТа "на морковку" узнали благодаря скандалу: студентам пообещали заплатить собранными ими же овощами, но когда те попытались увезти морковь с поля, охрана сельхозпредприятия вызвала милицию.





За работу в колхозе студентам гомельского вуза пообещали заплатить морковью





Профсоюзный юрист же заинтересовался этим кейсом в связи с фактом принудительного труда. Он обратил внимание прокурора на положения Конвенций Международной организации труда, по которым принудительный труд запрещен в любой его форме. Официально принудительный труд запрещен и статьей 41 Конституции Беларуси.





- Трудовой кодекс нашей страны принудительным трудом называет любую работу под угрозой применения какого-либо наказания. Понятное дело, что в силу своей прямой зависимости от деканата студенты будут в этой ситуации молчать. По этой причине мы и просим прокуратуру провести проверку, в ходе которой в первую очередь, дать правовую оценку факту привлечения обучающихся к сельхозработам в учебное время, - заявил Л. Судаленко.





Кроме того, в обращении ставятся вопросы относительно возраста каждого из привлеченных студентов, законность заключения с ними договоров на оказание услуг по уборке сельскохозяйственной продукции, проведение соответствующего инструктажа по безопасности выполнения указанных работ.





Леонид Судаленко вспоминает молодечненскую трагедию 2015 года, когда на уборке картошки погибла школьница.





- После той трагедии не только школьников, но и студентов и учащуюся молодежь оставили в покое и больше не отправляли на уборку урожая. Как видим, слишком короткой оказалась память у чиновников от образования, - добавил правозащитник.





TUT.BY , на прошлой неделе студенты третьего курса электротехнического факультета БелГУТа в учебное время были привлечены в ОАО «Комбинат «Восток» к уборке моркови, что подтверждается как замдиректора по идеологической работе сельхозпредприятия Натальей Самофаловой, так и деканом учебного заведения Федором Сатыревым. Как пишет портал, на прошлой неделе студенты третьего курса электротехнического факультета БелГУТа в учебное время были привлечены в ОАО «Комбинат «Восток» к уборке моркови, что подтверждается как замдиректора по идеологической работе сельхозпредприятия Натальей Самофаловой, так и деканом учебного заведения Федором Сатыревым.



