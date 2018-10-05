Антиохийская церковь призывает срочно созвать всеправославное совещание по украинско

Священный Синод Антиохийской церкви призвал Константинопольского патриарха Варфоломея в срочном порядке созвать совещание глав Православных церквей для обсуждения ситуации вокруг Украины.

"Православная Антиохийская церковь просит Его Святейшество Вселенского патриарха, дабы он созвал срочное собрание предстоятелей поместных Церквей для обсуждения изменений, происходящих в Православном мире, выдачи Автокефалий новым Церквам и для выработки общих решений прежде, чем принимать финальную резолюцию по этому вопросу", - говорится в заявлении Синода, распространённом в субботу.

Антиохийская церковь предупреждает об опасности вступления Православной церкви в международную политическую борьбу и о вреде подхода к Православной церкви на политической, расовой или национальной основе.

Антиохийский Синод выразил "большую тревогу в связи с действиями, которые ведут к изменению географии Православных церквей", и выступил против того, чтобы история рассматривалась "в одностороннем порядке", так как это не служит православному единству, но, наоборот, "разжигает ненависть и ведет к разделению между сыновьями одной Церкви".

Как сказано в постановлении Синода, Антиохийская Церковь отвергает принципы утверждения новой Церкви в пределах канонических границ существующих Патриархатов или автокефальных Церквей "как метод для разрешения конфликтов".

Антиохийская церковь призывает братские Церкви к бдительности, чтобы не скатиться до "политических ям", так как история показывает, что эти политические ловушки ослабляли Православную церковь и реальное действенное православное единство в мире.

Антиохийская православная церковь - одна из древнейших в мире. По преданию, основана апостолами Петром и Павлом. Занимает третье место в диптихе поместных Православных церквей. В ее юрисдикцию входят Сирия, Ирак, Кувейт, ОАЭ, Бахрейн, Оман.

Как сообщалось, с инициативой провести совещание глав Православных церквей по ситуации на Украине, власти которой добиваются автокефалии, выступил патриарх Кирилл, разослав на днях соответствующие письма предстоятелям поместных Церквей. На сегодня, помимо Антиохийской, эта инициатива уже получила поддержку Польской православной церкви. Кроме того, в конце сентября Александрийский патриарх Феодор, "второй по чести" среди православных предстоятелей, пообещал канонической УПЦ свою поддержку на международном уровне.

На Украине в последние недели обострился церковный конфликт в связи с намерением Константинопольского патриархата предоставить Украинской православной церкви автокефалию, создав тем самым поместную Церковь, независимую от Московского патриархата. Это вызывает неприятие со стороны значительной части верующих на Украине, являющихся приверженцами канонической УПЦ.