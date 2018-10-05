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Полиция начала проверять телефоны россиян на наличие Telegram

06.10.2018 21:18 — Разное | Tut.by  
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В конце сентября российские СМИ сообщили о смоленских полицейских, которые проверяют смартфоны горожан на наличие Telegram. Издание TJournal обратилось к читателям с просьбой рассказать, сталкивались ли они со случаями проверки смартфонов на наличие Telegram. Оказалось, такие случаи не единичны.


Фото: Reuters

В общей сложности издание опубликовало восемь историй читателей из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Ставрополя, Самары и Красноярска. Во всех случаях полицейские подходили на улице, просили разблокировать смартфон и читали переписки. У некоторых уточняли, кто именно скрывается за конкретными именами.

«В конце августа меня остановили полицейские на улице и в грубой форме начали требовать вытащить всё из карманов. Я выложил вещи на багажник их автомобиля, в том числе телефон. Они попросили его разблокировать, я отказался, но мне четко дали понять, что будет только хуже. Пришлось подчиниться. Они увидели Telegram, прочитали большинство чатов и отпустили», — написал пользователь из Санкт-Петербурга.

Многим говорили, что проверки связаны с поиском закладчиков наркотиков и проходят в местах, популярных у наркоторговцев. Большинство рассказчиков не вызвали у полицейских дополнительных вопросов, и их отпустили домой. Жителя Самары, который отказался назвать пароль от приложения, доставили в участок, но после тоже отпустили.

Юрист правозащитной организации «Открытая Россия» в комментарии изданию отметила, что по российским законам полицейские имеют право требовать показать смартфон. Однако никто не обязан по требованию полицейского вводить пароли и показывать свои переписки.

 
 
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Полицейские подходили на улице, просили разблокировать смартфон и читали переписки.
 
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