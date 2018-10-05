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Пилота вертолета с замгенпрокурора России застрелили до момента крушения

06.10.2018 20:39 — Разное | UDF  
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Костромской области
Пилот вертолета, разбившегося 3 октября в Костромской области, вероятно, был убит двумя выстрелами из карабина в спину еще до аварии. Об этом в субботу, 6 октября, сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на источник в силовых ведомствах.

Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, авария могла произойти из-за того, что пилот потерял ориентацию в темное время суток. При этом отмечалось, что находившийся за штурвалом Станислав Михнов был опытным пилотом.

Вертолет с пассажирами потерпел крушение около деревни Вонышево Костромской области вечером 3 октября. В результате погибли четыре человека, в том числе заместитель генпрокурора России Саак Карапетян.

Как установили в Следственном комитете, вертолет летел без разрешения. По факту крушения было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц»).

 
 
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Пилот вертолета, разбившегося 3 октября в Костромской области, вероятно, был убит двумя выстрелами из карабина в спину еще до аварии.
 
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