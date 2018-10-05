Пилота вертолета с замгенпрокурора России застрелили до момента крушения



Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Костромской области

Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, авария могла произойти из-за того, что пилот потерял ориентацию в темное время суток. При этом отмечалось, что находившийся за штурвалом Станислав Михнов был опытным пилотом.Вертолет с пассажирами потерпел крушение около деревни Вонышево Костромской области вечером 3 октября. В результате погибли четыре человека, в том числе заместитель генпрокурора России Саак Карапетян.Как установили в Следственном комитете, вертолет летел без разрешения. По факту крушения было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц»).