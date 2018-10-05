|
Пилота вертолета с замгенпрокурора России застрелили до момента крушения
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Костромской области
Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, авария могла произойти из-за того, что пилот потерял ориентацию в темное время суток. При этом отмечалось, что находившийся за штурвалом Станислав Михнов был опытным пилотом.
Вертолет с пассажирами потерпел крушение около деревни Вонышево Костромской области вечером 3 октября. В результате погибли четыре человека, в том числе заместитель генпрокурора России Саак Карапетян.
Как установили в Следственном комитете, вертолет летел без разрешения. По факту крушения было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц»).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пилот вертолета, разбившегося 3 октября в Костромской области, вероятно, был убит двумя выстрелами из карабина в спину еще до аварии.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)