Популярный антибиотик разрушает клетки организма

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Антибиотики способны вредить организму куда серьезнее, предупреждают специалисты Университета Восточной Финляндии. Например, популярный антибиотик ципрофлоксацин из группы фторхинолонов разрушает ДНК митохондрий — "энергетических станций" клеток нашего тела.У митохондрий свой собственный небольшой геном, для его поддержания требуются ферменты под названием топоизомеразы. Топоизомеразы регулируют топологию ДНК у митохондрий. Однако антибиотики-фторхинолоны убивают патогенные бактерии, ингибируя их ДНК-гиразу (особый вид топоизомеразы), но одновременно они ингибируют топоизомеразу II наших собственных митохондрий, препятствуя репликации митохондриального генома.После приема лекарства ципрофлоксацина происходит блокировка роста и дифференциации клеток. А также нарушение производства митохондриальной энергии. Вероятно, именно эти процессы определяют большинство побочных эффектов при приеме фторхинолонов. Самыми серьезными отрицательными последствиями лечения ципрофлоксацина являются сенсомоторная полинейропатия, тендиниты и разрывы сухожилий.Антибиотики- фторхинолоны – одни из самых часто используемых антибактериальных препаратов широкого спектра действия. Обычно их назначают для лечения респираторных, ушных инфекций или инфекций мочевой системы. Заменить их более безопасными аналогами в настоящее время вряд ли возможно, но информация о повреждении митохондрий — это еще один сигнал к тому, чтобы не использовать антибиотики без крайней необходимости.