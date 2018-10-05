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«Этот храм отныне всецело будут принадлежать Богу»: патриарх Кирилл освятит храм-памятник в честь Всех Святых

06.10.2018 21:30 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл прилетит в Минск 13 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Этот храм отныне всецело будут принадлежать Богу»: патриарх Кирилл освятит храм-памятник в честь Всех Святых

Его визит продлится всего три дня, но программа предстоит насыщенная. В шесть часов вечера патриарх начнет Всенощное бдение в Свято-Духовом кафедральном соборе. Утром следующего дня он совершит божественную литургию и освятит храм-памятник в честь Всех Святых.

«Этот храм отныне всецело будут принадлежать Богу»: патриарх Кирилл освятит храм-памятник в честь Всех Святых

К слову, впервые в истории белорусский храм будет освящен патриархом Московским и всея Руси. В храме готовы к большому наплыву прихожан и обещают, что места хватит всем. На улице будут установлены экраны, а территория в ограде храма вмещает до 5000 человек.

«Этот храм отныне всецело будут принадлежать Богу»: патриарх Кирилл освятит храм-памятник в честь Всех Святых

Протоиерей Федор Повный, настоятель Всехсвятского храма:
Великое освящение означает, что это место и этот храм отныне всецело будут принадлежать Богу, Небу. Это место станет местом особого присутствия благодати Божией и особого действия этой благодати на человеческую душу.

«Этот храм отныне всецело будут принадлежать Богу»: патриарх Кирилл освятит храм-памятник в честь Всех Святых

Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
Мы помним совсем недавно советское прошлое. Казалось бы, жили в такое время… Я вспоминаю себя еще студентом семинарии: мы даже не могли себе представить, что наступит такое время, когда будет свободной церковь.

«Этот храм отныне всецело будут принадлежать Богу»: патриарх Кирилл освятит храм-памятник в честь Всех Святых

А в последний день визита патриарх Кирилл примет участие в заседании Священного синода Русской православной церкви.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл прилетит в Минск 13 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его визит продлится...
 
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