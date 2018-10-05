|
«Этот храм отныне всецело будут принадлежать Богу»: патриарх Кирилл освятит храм-памятник в честь Всех Святых
Новости Беларуси. Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл прилетит в Минск 13 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Его визит продлится всего три дня, но программа предстоит насыщенная. В шесть часов вечера патриарх начнет Всенощное бдение в Свято-Духовом кафедральном соборе. Утром следующего дня он совершит божественную литургию и освятит храм-памятник в честь Всех Святых.
К слову, впервые в истории белорусский храм будет освящен патриархом Московским и всея Руси. В храме готовы к большому наплыву прихожан и обещают, что места хватит всем. На улице будут установлены экраны, а территория в ограде храма вмещает до 5000 человек.
Протоиерей Федор Повный, настоятель Всехсвятского храма:
Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
А в последний день визита патриарх Кирилл примет участие в заседании Священного синода Русской православной церкви.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Этот храм отныне всецело будут принадлежать Богу»: патриарх Кирилл освятит храм-памятник в честь Всех Святых
Новости Беларуси. Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл прилетит в Минск 13 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его визит продлится...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)