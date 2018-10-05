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«Они успокаивали, обезболивали, иммобилизовали»: в Узде соревновались 20 бригад скорой помощи

06.10.2018 21:09 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В Узде более 20 бригад скорой медицинской помощи показали свое мастерство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стоит отметить, что такое учение прошло в Минской области впервые. На необычных соревнованиях побывала наш корреспондент Кристина Федорович.

«Они успокаивали, обезболивали, иммобилизовали»: в Узде соревновались 20 бригад скорой помощи

У них каждая секунда на вес золота. Вот и сейчас по легенде учений произошел взрыв. 9 пострадавших и всего 10 минут на спасение. Алена – медик с 23-летним стажем – сегодня решила увидеть обратную сторону.

«Они успокаивали, обезболивали, иммобилизовали»: в Узде соревновались 20 бригад скорой помощи

Алена Рябцева, медсестра-участковая УЗ «Узденская центральная районная больница»:
Имитированная травма была – у человека придавлены ноги плитой. Очень страшно. Ну, естественно, они успокаивали, обезболивали, иммобилизовали. В конце даже почувствовала, что действительно мне стало легче и спасли.

«Они успокаивали, обезболивали, иммобилизовали»: в Узде соревновались 20 бригад скорой помощи

На то, чтобы задать вопрос «что же делать?», просто нет времени. Решения нужно принимать здесь и сейчас.

«Они успокаивали, обезболивали, иммобилизовали»: в Узде соревновались 20 бригад скорой помощи

Кристина Федорович, СТВ:
Как говорится, тяжело в учении – легко на дежурстве. И вот бригаде медиков прямо сейчас поступило новое задание: пациент с черепно-мозговой травмой. Ну что ж, посмотрим, сколько нужно времени на оказание первой помощи.

«Они успокаивали, обезболивали, иммобилизовали»: в Узде соревновались 20 бригад скорой помощи

От такой суматохи и у самого начинает кружиться голова. Но медикам паника не знакома. Бригаде хватило менее 5 минут, чтобы оказать первую помощь.

«Они успокаивали, обезболивали, иммобилизовали»: в Узде соревновались 20 бригад скорой помощи

Для Александра спасать жизни – призвание, которому он отдает всего себя вот уже 25 лет. Нам удалось заглянуть внутрь кареты скорой помощи, в которой, как признается фельдшер, бывает чаще, чем дома.

«Они успокаивали, обезболивали, иммобилизовали»: в Узде соревновались 20 бригад скорой помощи

Александр Бичик, фельдшер выездной бригады:
Пациентке был наложен воротник Шанца для предупреждения травмирования шейного отдела позвоночника, налажен внутривенный доступ для введения препаратов. Пациентка будет транспортирована в ближайшее лечебное учреждение.

«Они успокаивали, обезболивали, иммобилизовали»: в Узде соревновались 20 бригад скорой помощи

Здесь важна не только скорость, но и алгоритм действий. Самое главное – грамотно распределить обязанности в команде.

«Они успокаивали, обезболивали, иммобилизовали»: в Узде соревновались 20 бригад скорой помощи

Андрей Суковатых, старший судья:
В любом случае, мелкие какие-то огрехи присутствуют. Допустим, пациенты не были укрыты термоодеялами – сейчас достаточно холодно. То есть опять же на это не обратили внимание.

«Они успокаивали, обезболивали, иммобилизовали»: в Узде соревновались 20 бригад скорой помощи

Номер 103 только за сутки набирают как минимум 1500 минчан. Но если для 2-миллионной столицы почти 200 бригад неотложки достаточно, то для маленького райцентра двух карет скорой помощи порой может оказаться катастрофически мало.

«Они успокаивали, обезболивали, иммобилизовали»: в Узде соревновались 20 бригад скорой помощи

Александр Жинко, главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи Минздрава:
По сегодняшним нормативам, по минимальному социальному стандарту – не менее одной бригады на 12 000 по Республике Беларусь и в Минске одна бригада на 12 500. В ближайшее время для маленьких районов было принято пересмотреть стандарт. Цифры предварительные: будет до 15 000 – две бригады, до 35 000 – три бригады.

«Они успокаивали, обезболивали, иммобилизовали»: в Узде соревновались 20 бригад скорой помощи

Поэтому, возможно, сегодняшняя выигранная у конкурентов секунда для кого-то обернется спасенной жизнью.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Узде более 20 бригад скорой медицинской помощи показали свое мастерство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стоит отметить, что такое...
 
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