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«Они успокаивали, обезболивали, иммобилизовали»: в Узде соревновались 20 бригад скорой помощи
Новости Беларуси. В Узде более 20 бригад скорой медицинской помощи показали свое мастерство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стоит отметить, что такое учение прошло в Минской области впервые. На необычных соревнованиях побывала наш корреспондент Кристина Федорович.
У них каждая секунда на вес золота. Вот и сейчас по легенде учений произошел взрыв. 9 пострадавших и всего 10 минут на спасение. Алена – медик с 23-летним стажем – сегодня решила увидеть обратную сторону.
Алена Рябцева, медсестра-участковая УЗ «Узденская центральная районная больница»:
На то, чтобы задать вопрос «что же делать?», просто нет времени. Решения нужно принимать здесь и сейчас.
Кристина Федорович, СТВ:
От такой суматохи и у самого начинает кружиться голова. Но медикам паника не знакома. Бригаде хватило менее 5 минут, чтобы оказать первую помощь.
Для Александра спасать жизни – призвание, которому он отдает всего себя вот уже 25 лет. Нам удалось заглянуть внутрь кареты скорой помощи, в которой, как признается фельдшер, бывает чаще, чем дома.
Александр Бичик, фельдшер выездной бригады:
Здесь важна не только скорость, но и алгоритм действий. Самое главное – грамотно распределить обязанности в команде.
Андрей Суковатых, старший судья:
Номер 103 только за сутки набирают как минимум 1500 минчан. Но если для 2-миллионной столицы почти 200 бригад неотложки достаточно, то для маленького райцентра двух карет скорой помощи порой может оказаться катастрофически мало.
Александр Жинко, главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи Минздрава:
Поэтому, возможно, сегодняшняя выигранная у конкурентов секунда для кого-то обернется спасенной жизнью.
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Новости Беларуси. В Узде более 20 бригад скорой медицинской помощи показали свое мастерство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стоит отметить, что такое...
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