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Рыбак умер от поражения током под ЛЭП в Солигорском районе
Иллюстративное фото
В субботу недалеко от населенного пункта Старобин Солигорского района работники Слуцких электрических сетей совершали обход линии 110 кВ после ее отключения и обнаружили обгоревшую удочку. Выяснилось, что серьезно пострадал рыбак 1976 года рождения.
Как рассказали очевидцы, несмотря на предупреждающие знаки, мужчина ловил рыбу под высоковольтной линией электропередачи и попал под действие высокого напряжения. Расстояние от провода до земли в месте несчастного случая соответствует норме, отметили в «Белэнерго».
Рыбак был доставлен в тяжелом состоянии в реанимационное отделение Солигорской городской больницы, но спасти его не удалось — мужчина умер от полученных травм.
В последнее время рыбаки все чаще используют углепластиковые телескопические удочки, которые являются хорошими проводниками электрического тока. Применять их, находясь под линиями электропередачи, смертельно опасно. Касание проводов или даже приближение удочки к проводам может привести к травмам (термическим ожогам, повреждениям внутренних органов). Использование токопроводящих углепластиковых удочек (длиной 5–7 метров), а также непроизвольное забрасывание лески на провода все чаще становится причиной смертельных случаев с рыбаками.
В «Белэнерго» обращаются к любителям рыбного лова, туристам и отдыхающим с призывом строго соблюдать правила поведения вблизи высоковольтных линий электропередачи. Следует помнить, что в охранных зонах ЛЭП из-за опасности поражения электротоком рыбалка категорически запрещена!
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Работники Слуцких электрических сетей 6 октября нашли при обходе обгоревшую удочку.
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