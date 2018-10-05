Рыбак умер от поражения током под ЛЭП в Солигорском районе

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В субботу недалеко от населенного пункта Старобин Солигорского района работники Слуцких электрических сетей совершали обход линии 110 кВ после ее отключения и обнаружили обгоревшую удочку. Выяснилось, что серьезно пострадал рыбак 1976 года рождения.Как рассказали очевидцы, несмотря на предупреждающие знаки, мужчина ловил рыбу под высоковольтной линией электропередачи и попал под действие высокого напряжения. Расстояние от провода до земли в месте несчастного случая соответствует норме, отметили в «Белэнерго».Рыбак был доставлен в тяжелом состоянии в реанимационное отделение Солигорской городской больницы, но спасти его не удалось — мужчина умер от полученных травм.В последнее время рыбаки все чаще используют углепластиковые телескопические удочки, которые являются хорошими проводниками электрического тока. Применять их, находясь под линиями электропередачи, смертельно опасно. Касание проводов или даже приближение удочки к проводам может привести к травмам (термическим ожогам, повреждениям внутренних органов). Использование токопроводящих углепластиковых удочек (длиной 5–7 метров), а также непроизвольное забрасывание лески на провода все чаще становится причиной смертельных случаев с рыбаками.В «Белэнерго» обращаются к любителям рыбного лова, туристам и отдыхающим с призывом строго соблюдать правила поведения вблизи высоковольтных линий электропередачи. Следует помнить, что в охранных зонах ЛЭП из-за опасности поражения электротоком рыбалка категорически запрещена!