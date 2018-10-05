ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Рыбак умер от поражения током под ЛЭП в Солигорском районе

06.10.2018 21:14 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Иллюстративное фото
Работники Слуцких электрических сетей 6 октября нашли при обходе обгоревшую удочку. Пострадавший от удара током рыбак в тяжелом состоянии был доставлен в реанимацию и умер в больнице, сообщили в «Белэнерго».

В субботу недалеко от населенного пункта Старобин Солигорского района работники Слуцких электрических сетей совершали обход линии 110 кВ после ее отключения и обнаружили обгоревшую удочку. Выяснилось, что серьезно пострадал рыбак 1976 года рождения.

Как рассказали очевидцы, несмотря на предупреждающие знаки, мужчина ловил рыбу под высоковольтной линией электропередачи и попал под действие высокого напряжения. Расстояние от провода до земли в месте несчастного случая соответствует норме, отметили в «Белэнерго».

Рыбак был доставлен в тяжелом состоянии в реанимационное отделение Солигорской городской больницы, но спасти его не удалось — мужчина умер от полученных травм.

В последнее время рыбаки все чаще используют углепластиковые телескопические удочки, которые являются хорошими проводниками электрического тока. Применять их, находясь под линиями электропередачи, смертельно опасно. Касание проводов или даже приближение удочки к проводам может привести к травмам (термическим ожогам, повреждениям внутренних органов). Использование токопроводящих углепластиковых удочек (длиной 5–7 метров), а также непроизвольное забрасывание лески на провода все чаще становится причиной смертельных случаев с рыбаками.

В «Белэнерго» обращаются к любителям рыбного лова, туристам и отдыхающим с призывом строго соблюдать правила поведения вблизи высоковольтных линий электропередачи. Следует помнить, что в охранных зонах ЛЭП из-за опасности поражения электротоком рыбалка категорически запрещена!

 
 
Ссылка на источник 57
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Работники Слуцких электрических сетей 6 октября нашли при обходе обгоревшую удочку.
 
Новости дня
Новости разные
 
Помощь братьям. Лукашенко хочет построить оптовые продуктовые магазины для россиян‍
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика