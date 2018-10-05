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Помощь братьям. Лукашенко хочет построить оптовые продуктовые магазины для россиян
Фото: president.gov.by
Один из вариантов решения этого вопроса – так называемый народный экспорт. То есть белорусское руководство может принять решение об открытии на границе с Россией оптовых магазинов, чтобы российские граждане могли приобретать белорусские товары.
Об этом Лукашенко заявил в пятницу в ходе своей поездки по регионам Беларуси.
«Мы боремся с россиянами – они то это закроют предприятие, то это…», - сказал белорусский лидер, отметив, что предупреждал Путина: Беларусь будет строить оптовые магазины на границе – в Орше, Мстиславле.
«Туда, ближе к России. Люди будут приезжать и сами, "народный экспорт", забирать и вывозить», — добавил глава государства.
По словам президента, россияне, помимо прочего, любят произведенные в Беларуси спиртные напитки, поскольку благодаря государственной монополии на производство и реализацию алкоголя в республике нет «паленой» водки.
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Глава Беларуси рассматривает различные варианты борьбы с ограничениями поставок белорусской продукции на российский рынок.
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