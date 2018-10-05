Саудовский принц предрек уход России с рынка нефти



Мухаммед бен Салман Аль Сауд. Фото: Charles Platiau / Reuters

В частности, добыча этого вида сырья сократится в России., — пояснил Аль Сауд.Помимо этого, саудовский принц предрек уход Китая с мирового рынка нефти примерно через пять лет. По его словам, другие производители сырья также будут. Несмотря на это, спрос на нефть будет расти до 2030 года более чем на один процент в год, поэтому Саудовская Аравия в будущем должна увеличить поставки.— резюмировал Аль Сауд.Ранее Мухаммед Аль Сауд заявил, что Саудовская Аравия не будет платить США за свою безопасность. Он добавил, что соглашение Эр-Рияда и Вашингтона позволяет Саудовской Аравии производить оружие по американской технологии, и это хорошее достижение как для Белого дома, так и для арабской страны.