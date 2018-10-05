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«Бывает, он выходит в футбол с нами поиграть»: легко ли заслужить любовь учеников молодому специалисту? Репортаж СТВ

06.10.2018 22:08 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В эти дни поздравления принимают учителя. Свой профессиональный праздник 7 октября отметят как опытные педагоги, так и те, кто еще не так давно находился по другую сторону школьных парт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Легко ли заслужить любовь учеников молодому специалисту? Узнавал наш корреспондент Петр Бутрим.

«Бывает, он выходит в футбол с нами поиграть»: легко ли заслужить любовь учеников молодому специалисту? Репортаж СТВ

Артем, сказал слова добрые? Так, хорошо. Какой Саша? Добрый, отзывчивый – хорошо.

«Бывает, он выходит в футбол с нами поиграть»: легко ли заслужить любовь учеников молодому специалисту? Репортаж СТВ

Найти общий язык с пятиклашками для него не проблема. Василий Коляда к своим 26-ти успел выпустить школьников постарше и с нового учебного года взять под свое крыло малышей.

«Бывает, он выходит в футбол с нами поиграть»: легко ли заслужить любовь учеников молодому специалисту? Репортаж СТВ

Сам учился в глубинке, и к образу сельского наставника прикипел душой, сразу и надолго.

«Бывает, он выходит в футбол с нами поиграть»: легко ли заслужить любовь учеников молодому специалисту? Репортаж СТВ

Василий Коляда, учитель средней школы агрогородка Клейники:
Еще со своей школьной скамьи, когда учился в начальных классах, всегда смотрел на учителя с большим восхищением и уважением. Поэтому хотелось в будущем стать для кого-то тоже стать каким-то эталоном и примером в жизни.

«Бывает, он выходит в футбол с нами поиграть»: легко ли заслужить любовь учеников молодому специалисту? Репортаж СТВ

Классное руководство для самого молодого в школе учителя никогда не было тяжкой ношей. С детьми на одной волне, говорят о нем коллеги. Легкость в общении не только на уроках, но и переменах чувствуется даже со стороны.

«Бывает, он выходит в футбол с нами поиграть»: легко ли заслужить любовь учеников молодому специалисту? Репортаж СТВ

Василий Коляда:
Я знаю, что это мое призвание, моя жизненная и профессиональная радость. Поскольку быть учителем – это значит заниматься любимым делом.

«Бывает, он выходит в футбол с нами поиграть»: легко ли заслужить любовь учеников молодому специалисту? Репортаж СТВ

Павел Спивак, ученик 5 класса средней школы агрогородка Клейники:
Мы еще с ним играем в разные подвижные игры на улице. Бывает, он выходит в футбол с нами поиграть.

«Бывает, он выходит в футбол с нами поиграть»: легко ли заслужить любовь учеников молодому специалисту? Репортаж СТВ

Уроки истории, искусства и обществоведения – в расписании почти нет окон, ритм бешеный, рассказывает учитель. Несмотря на это, он старается найти время и для себя (увлечения фотографией, белорусской литературой), и на аккаунт агрогородка в социальной сети. Красоты местной природы порой собирают сотни лайков.

«Бывает, он выходит в футбол с нами поиграть»: легко ли заслужить любовь учеников молодому специалисту? Репортаж СТВ

Можно писать и стихи об этом. Стараемся уловить каждую пору года.

«Бывает, он выходит в футбол с нами поиграть»: легко ли заслужить любовь учеников молодому специалисту? Репортаж СТВ

Любой урок под его началом не похож на предыдущий. Одну тему дети больше читают, вторую рисуют, а третью изучают прямо на ходу.

«Бывает, он выходит в футбол с нами поиграть»: легко ли заслужить любовь учеников молодому специалисту? Репортаж СТВ

Какие известные люди родились, жили и творили в Клейниках? Например?

«Бывает, он выходит в футбол с нами поиграть»: легко ли заслужить любовь учеников молодому специалисту? Репортаж СТВ

Занятиям в здании школы Василий Коляда зачастую предпочитает уроки-экскурсии по памятным местам.

«Бывает, он выходит в футбол с нами поиграть»: легко ли заслужить любовь учеников молодому специалисту? Репортаж СТВ

Дмитрий Телипко, ученик 5 класса средней школы агрогородка Клейники: 
Один раз я узнал, что наша деревня была построена в XVI веке. Хотя я этого раньше не знал. Мы ходим по деревне, и нам рассказывают, объясняют, что и когда было построено.

«Бывает, он выходит в футбол с нами поиграть»: легко ли заслужить любовь учеников молодому специалисту? Репортаж СТВ

Для диалога с учениками Василий Коляда всегда открыт потому, что самому наставнику интересно – даже в беседах с самыми младшими. А вот о наградах на конкурсах говорить не любит. Уверен, что главная оценка – это успехи выпускников.

 
 
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Новости Беларуси. В эти дни поздравления принимают учителя. Свой профессиональный праздник 7 октября отметят как опытные педагоги, так и те, кто еще не так давно...
 
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