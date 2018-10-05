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«Бывает, он выходит в футбол с нами поиграть»: легко ли заслужить любовь учеников молодому специалисту? Репортаж СТВ
Новости Беларуси. В эти дни поздравления принимают учителя. Свой профессиональный праздник 7 октября отметят как опытные педагоги, так и те, кто еще не так давно находился по другую сторону школьных парт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Легко ли заслужить любовь учеников молодому специалисту? Узнавал наш корреспондент Петр Бутрим.
Артем, сказал слова добрые? Так, хорошо. Какой Саша? Добрый, отзывчивый – хорошо.
Найти общий язык с пятиклашками для него не проблема. Василий Коляда к своим 26-ти успел выпустить школьников постарше и с нового учебного года взять под свое крыло малышей.
Сам учился в глубинке, и к образу сельского наставника прикипел душой, сразу и надолго.
Василий Коляда, учитель средней школы агрогородка Клейники:
Классное руководство для самого молодого в школе учителя никогда не было тяжкой ношей. С детьми на одной волне, говорят о нем коллеги. Легкость в общении не только на уроках, но и переменах чувствуется даже со стороны.
Василий Коляда:
Павел Спивак, ученик 5 класса средней школы агрогородка Клейники:
Уроки истории, искусства и обществоведения – в расписании почти нет окон, ритм бешеный, рассказывает учитель. Несмотря на это, он старается найти время и для себя (увлечения фотографией, белорусской литературой), и на аккаунт агрогородка в социальной сети. Красоты местной природы порой собирают сотни лайков.
Можно писать и стихи об этом. Стараемся уловить каждую пору года.
Любой урок под его началом не похож на предыдущий. Одну тему дети больше читают, вторую рисуют, а третью изучают прямо на ходу.
Какие известные люди родились, жили и творили в Клейниках? Например?
Занятиям в здании школы Василий Коляда зачастую предпочитает уроки-экскурсии по памятным местам.
Дмитрий Телипко, ученик 5 класса средней школы агрогородка Клейники:
Для диалога с учениками Василий Коляда всегда открыт потому, что самому наставнику интересно – даже в беседах с самыми младшими. А вот о наградах на конкурсах говорить не любит. Уверен, что главная оценка – это успехи выпускников.
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«Бывает, он выходит в футбол с нами поиграть»: легко ли заслужить любовь учеников молодому специалисту? Репортаж СТВ
Новости Беларуси. В эти дни поздравления принимают учителя. Свой профессиональный праздник 7 октября отметят как опытные педагоги, так и те, кто еще не так давно...
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