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«Любая мама будет счастлива водить сюда своего ребёночка»: в Новогрудке впервые за последние 27 лет открыли детский сад

06.10.2018 22:22 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Долгожданное событие в Новогрудке: впервые за последние 27 лет открылся новый детский сад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Любая мама будет счастлива водить сюда своего ребёночка»: в Новогрудке впервые за последние 27 лет открыли детский сад

Разместился он в молодом микрорайоне города, где сейчас активно строятся многоэтажки для молодых и многодетных семей. В последнее время особенно назрел вопрос дошкольного образования шаговой доступности. Акцент в детском саду сделали на здоровье. Как это выглядит на практике – в материале корреспондента Галины Буро.

«Любая мама будет счастлива водить сюда своего ребёночка»: в Новогрудке впервые за последние 27 лет открыли детский сад

Вероника Мигаль с маленьким Севой первым делом облюбовали качели в их новом детском саду. Молодой маме скоро выходить из декретного отпуска на работу.

«Любая мама будет счастлива водить сюда своего ребёночка»: в Новогрудке впервые за последние 27 лет открыли детский сад

И так удачно совпало, что сад построили как раз практически возле дома.

«Событие, эпохальное для нашей новогрудской земли»: в Новогрудке построили детский сад

Новый объект как два в одном: построен на 190 детей, чем решает проблему дефицита мест в детских садах, к тому же здесь создано около 60 рабочих мест.

«Любая мама будет счастлива водить сюда своего ребёночка»: в Новогрудке впервые за последние 27 лет открыли детский сад

Особенно нравится родителям направленность сада – физкультурно-оздоровительная.

«Любая мама будет счастлива водить сюда своего ребёночка»: в Новогрудке впервые за последние 27 лет открыли детский сад

А также бассейн, тренажеры, ионизаторы воздуха и бактерицидные лампы в каждой группе.

«Любая мама будет счастлива водить сюда своего ребёночка»: в Новогрудке впервые за последние 27 лет открыли детский сад

Галина Буро, СТВ:
Медицинский блок – особенность этого детского сада. Здесь ребенок может получить физиотерапию и массаж. Планируют даже создание санаторные группы для детей, которые часто болеют.

«Любая мама будет счастлива водить сюда своего ребёночка»: в Новогрудке впервые за последние 27 лет открыли детский сад

Современное оборудование в комплексе с новейшими методиками дошкольного воспитания. В планах – развивать таланы детей и сделать больший упор на работу с речью.

«Любая мама будет счастлива водить сюда своего ребёночка»: в Новогрудке впервые за последние 27 лет открыли детский сад

Светлана Каткова, заведующая ясли-садом № 12 Новогрудка:
Будем создавать, будем дорабатывать, чтобы мы могли, используя нашу базу, еще плюс и зарабатывать и какие-то финансы. То есть, возможно, откроем платную группу с кратковременным пребыванием детей. Для родителей, которые не будут иметь возможность платно, может быть, будем бесплатно проводить, открывать адаптационные группы либо прогулочные площадки.

«Любая мама будет счастлива водить сюда своего ребёночка»: в Новогрудке впервые за последние 27 лет открыли детский сад

Детский сад в Новогрудке – за 2018 год уже четвертый новый дошкольный объект в одной только Гродненской области. Ведь именно на этот год выпал пик их востребованности.

«Любая мама будет счастлива водить сюда своего ребёночка»: в Новогрудке впервые за последние 27 лет открыли детский сад

Специалисты говорят о цикличности всплесков рождаемости. Два последних были в 1983 году и в 2015, то есть как раз три года назад. Сейчас те дети готовы идти в детский сад. В стране учитывают эту тенденцию.

«Любая мама будет счастлива водить сюда своего ребёночка»: в Новогрудке впервые за последние 27 лет открыли детский сад

Анатолий Маркевич, председатель Новогрудского райисполкома:
В следующем году откроется еще три детских сада – в Островце, в Гродно и в Лиде. Через год – в городе Скидель.

«Любая мама будет счастлива водить сюда своего ребёночка»: в Новогрудке впервые за последние 27 лет открыли детский сад

Решить вопрос шаговой доступности дошкольных объектов позволят и современные подходы. Например, в стране начали создавать встроенные детские сады в многоэтажках – это быстро и менее затратно. Но главное – каждый ребенок получит гарантированную заботу о детстве.

 
Теги: Гродно
 
 
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Новости Беларуси. Долгожданное событие в Новогрудке: впервые за последние 27 лет открылся новый детский сад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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