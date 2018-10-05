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«Любая мама будет счастлива водить сюда своего ребёночка»: в Новогрудке впервые за последние 27 лет открыли детский сад
Новости Беларуси. Долгожданное событие в Новогрудке: впервые за последние 27 лет открылся новый детский сад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Разместился он в молодом микрорайоне города, где сейчас активно строятся многоэтажки для молодых и многодетных семей. В последнее время особенно назрел вопрос дошкольного образования шаговой доступности. Акцент в детском саду сделали на здоровье. Как это выглядит на практике – в материале корреспондента Галины Буро.
Вероника Мигаль с маленьким Севой первым делом облюбовали качели в их новом детском саду. Молодой маме скоро выходить из декретного отпуска на работу.
И так удачно совпало, что сад построили как раз практически возле дома.
Новый объект как два в одном: построен на 190 детей, чем решает проблему дефицита мест в детских садах, к тому же здесь создано около 60 рабочих мест.
Особенно нравится родителям направленность сада – физкультурно-оздоровительная.
А также бассейн, тренажеры, ионизаторы воздуха и бактерицидные лампы в каждой группе.
Галина Буро, СТВ:
Современное оборудование в комплексе с новейшими методиками дошкольного воспитания. В планах – развивать таланы детей и сделать больший упор на работу с речью.
Светлана Каткова, заведующая ясли-садом № 12 Новогрудка:
Детский сад в Новогрудке – за 2018 год уже четвертый новый дошкольный объект в одной только Гродненской области. Ведь именно на этот год выпал пик их востребованности.
Специалисты говорят о цикличности всплесков рождаемости. Два последних были в 1983 году и в 2015, то есть как раз три года назад. Сейчас те дети готовы идти в детский сад. В стране учитывают эту тенденцию.
Анатолий Маркевич, председатель Новогрудского райисполкома:
Решить вопрос шаговой доступности дошкольных объектов позволят и современные подходы. Например, в стране начали создавать встроенные детские сады в многоэтажках – это быстро и менее затратно. Но главное – каждый ребенок получит гарантированную заботу о детстве.
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«Любая мама будет счастлива водить сюда своего ребёночка»: в Новогрудке впервые за последние 27 лет открыли детский сад
Новости Беларуси. Долгожданное событие в Новогрудке: впервые за последние 27 лет открылся новый детский сад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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