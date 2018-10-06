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Какие сюрпризы к финалу приготовили организаторы чемпионата Беларуси по дрифтингу?
Новости Беларуси. В Раубичах 6 октября пройдет финал чемпионата Беларуси по дрифтингу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На решающие заезды организаторы припасли великолепную интригу и новую трассу.
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Новости Беларуси. В Раубичах 6 октября пройдет финал чемпионата Беларуси по дрифтингу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На решающие заезды организаторы припасли...
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