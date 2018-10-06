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ХК «Динамо» проиграло поединок с «Сочи» в регулярном чемпионате

06.10.2018 22:51 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Хоккейное минское «Динамо» опять теряет очки. На сей раз «зубры» встречались в гостях с «Сочи», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами. Акмальдинов отличился за «леопардов», а Хауден – за «зубров». Второй период остался целиком за бело-синими, шестую шайбу в сезоне забросил Андрей Костицын. А через шесть минут Патрик Уиркош сделал счет в матче 3:1 в пользу «Динамо». Но удержать победу не удалось, в третьей 20-минутке сочинцы счет сравняли. А затем праздновали успех в овертайме 4:3.

С 10 баллами команда Горди Дуаера находится на 11-й строчке Запада.

 
 
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Новости Беларуси. Хоккейное минское «Динамо» опять теряет очки. На сей раз «зубры» встречались в гостях с «Сочи», сообщили в программе «СТВ-Спорт». В первом...
 
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