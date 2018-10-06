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Алексей Калюжный укрепил тренерский штаб 7-кратных чемпионов Беларуси

06.10.2018 23:34 — Разное | Tut.by  
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Бывший капитан сборной Беларуси вошел в тренерский штаб минской «Юности», сообщает пресс-служба столичного клуба.


Фото: Пресс-служба Федерации хоккея Беларуси.

Алексей Калюжный, которому в июне нынешнего года исполнился 41 год, является воспитанником «Юности» и помог команде завоевать золото чемпионата Беларуси в 2004 году, когда примкнул к дружине Михаила Захарова по ходу плей-офф.

После этого он перешел в ХК «Авангард», за который провел 371 матч, забросил 106 шайб, сделал 173 голевые передачи и получил 172 минуты штрафа.

Алексей Калюжный завершил 20-летнюю карьеру в сборной в 2016 году после чемпионата мира в России, на котором он получил серьезную травму. На клубном уровне форвард выступал за московское и минское «Динамо», «Нефтехимик», магнитогорский «Металлург», «Северсталь», «Авангард» и «Локомотив».

Дважды выигрывал золото российской суперлиги (2000, 2001), в 2004 году стал чемпионом Беларуси в составе «Юности».

Обладатель Кубка европейских чемпионов (2005), обладатель Кубка Шпенглера (2008), финалист Евролиги (1999).

Всего за карьеру в различных лигах Калюжный сыграл 1274 матча, забросил 278 шайб, сделал 426 голевых передач и получил 644 минуты штрафа.

В 2010 и 2015 годах Алексей Калюжный назывался лучшим хоккеистом страны.

За сборную Беларуси сыграл на 15 чемпионатах мира и трех Олимпиадах (1998, 2002, 2010). На мировых форумах в элитном дивизионе сыграл 74 поединка и набрал 56 (22+34) очков, на Олимпийских играх — 7 (5+2) баллов в 20 поединках.

В 2011 году, еще будучи хоккеистом омского «Авангарда», Алексей Калюжный на отлично защитил диплом в Высшей школе тренеров, тема выпускной работы форварда — «Предсоревновательная подготовка в годичном цикле высококвалифицированного хоккеиста».

Осенью 2017-го сообщалось, что Калюжный может войти в тренерский штаб минской «Юности».

Ранее его кандидатура рассматривалась в качестве генменеджера сборной Беларуси.

С марта по июль 2018 года Алексей Калюжный занимал пост начальника центра по подготовке национальных команд Беларуси в Федерации хоккея Беларуси.

 
 
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С марта по июль 2018 года Алексей Калюжный занимал пост начальника центра по подготовке национальных команд Беларуси в Федерации хоккея Беларуси.
 
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