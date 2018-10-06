Советы от Кореличского РОЧС. Что делать, если разбился градусник?





Если у вас разбился термометр, а шарики ртути раскатились по полу, самое главное – ее нужно тщательно убрать. Выведите из помещения детей, пожилых людей и домашних животных, откройте настежь окна, но не допускайте сквозняка, иначе ртуть разлетится по всей комнате.

Соберите шарики ртути, для самых маленьких подойдет скотч. Собранную ртуть немедленно сбрасывайте в стеклянную банку с раствором – 2 г марганцовки на 1 литр воды. Банку плотно закройте крышкой.

Очищенную поверхность обработайте раствором марганцовки (20 гр. на 10 литров воды). После того, как ртуть будет собрана, отнесите ее в ближайший отдел по ЧС. Помните, что нельзя пользоваться пылесосом и тряпкой, не выбрасывайте ртуть в канализацию. А главное, храните градусники в недоступном для детей месте.