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Советы от Кореличского РОЧС. Что делать, если разбился градусник?

06.10.2018 — Разное | Полымя  
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Советы от Кореличского РОЧС. Что делать, если разбился градусник?

Если у вас разбился термометр, а шарики ртути раскатились по полу, самое главное – ее нужно тщательно убрать. Выведите из помещения детей, пожилых людей и домашних животных, откройте настежь окна, но не допускайте сквозняка, иначе ртуть разлетится по всей комнате.

Соберите шарики ртути, для самых маленьких подойдет скотч. Собранную ртуть немедленно сбрасывайте в стеклянную банку с раствором – 2 г марганцовки на 1 литр воды. Банку плотно закройте крышкой.

Очищенную поверхность обработайте раствором марганцовки (20 гр. на 10 литров воды). После того, как ртуть будет собрана, отнесите ее в ближайший отдел по ЧС. Помните, что нельзя пользоваться пылесосом и тряпкой, не выбрасывайте ртуть в канализацию. А главное, храните градусники в недоступном для детей месте.

 
 
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Если у вас разбился термометр, а шарики ртути раскатились по полу, самое главное – ее нужно тщательно убрать. Выведите из
 
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