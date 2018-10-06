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Уголовному розыску – 100 лет. Про оперские будни рассказывает начальник ОУР Кореличского РОВД Виталий Януш

06.10.2018 — Разное | Полымя  
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Как известно, сотрудники уголовного розыска – люди далеко не публичные и предпочитают находиться в тени. Тем не менее в преддверии профессионального праздника интервью с начальником ОУР Кореличского РОВД Виталием Николаевичем Янушем в какой-то степени приоткрыло занавес оперских будней.

Уголовному розыску – 100 лет. Про оперские будни рассказывает начальник ОУР Кореличского РОВД Виталий Януш

– Виталий Николаевич, каким выдался этот год для вашего подразделения?

– Более сложный, чем прошлый. По сравнению с 2017 годом количество зарегистрированных преступлений по линии уголовного розыска возросло, но, несмотря на это, большинство лиц, преступивших закон, было установлено, и они понесут соотвествующее наказание.

Уголовному розыску – 100 лет. Про оперские будни рассказывает начальник ОУР Кореличского РОВД Виталий Януш

– Какой вид преступлений наиболее распостранен на территории нашего района?

– Ответ однозначный – кражи. Из 68 зарегистрированных преступлений 59 связаны с тайным хищением имущества. Люди, которые не сторонятся легкого незаконного заработка, воруют все, что плохо лежит: от килограмма сахара и топора до крупных денежных сумм. В некоторых случаях сами граждане проявляют беспечность, за что и расплачиваются потерей личного имущества.

Уголовному розыску – 100 лет. Про оперские будни рассказывает начальник ОУР Кореличского РОВД Виталий Януш

– Какие передовые технологии сегодня стоят на службе оперов?

– Если лет 20 назад для того, чтобы получить необходимые сведения, нужно было ждать несколько дней и даже недель, то сегодня, используя современные базы данных, всю необходимую информацию можно найти в течение нескольких минут. Однако, несмотря на развитие современных технологий, человеческий фактор никто не отменял. Только благодаря многодневному кропотливому труду, неординарному мышлению и смекалке, умению быть психологом, порядочности по отношению к людям, и, конечно, преданности своей профессии возможен положительный исход дела.

Уголовному розыску – 100 лет. Про оперские будни рассказывает начальник ОУР Кореличского РОВД Виталий Януш

– Виталий Николаевич, в чем заключается сложность выбранной Вами профессии?

– Трудный вопрос… Бояться сложностей и работать в уголовном розыске – понятия несовместимые.

Уголовному розыску – 100 лет. Про оперские будни рассказывает начальник ОУР Кореличского РОВД Виталий Януш

Олег Аркадьевич Лопухов. Начальник ОУР
Кореличского РОВД (1987-1999 гг.).

– На Ваш взгляд, сколько времени потребуется, чтобы постичь азы оперской службы?

– Как минимум 5 лет. В течение этого времени молодой сотрудник может состояться как оперативник, либо понять, что выбранный путь, как говорится, не его.

Пользуясь случаем, хочется поблагодарить действующих сотрудников уголовного розыска за ответственный подход к выполнению своих служебных задач. Особые слова благодарности – ветеранам угро, тем, кто вкладывал свои силы в развитие и совершенствование оперативных подразделений и сегодня передает молодежи профессиональные знания и жизненный опыт. Всем операм хочется пожелать крепкого здоровья, благополучия, поддержки и понимания со стороны родных и близких.

Беседовала Оксана ЯНУШ
Фото автора и из архива ОУР Кореличского РОВД

 
 
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Как известно, сотрудники уголовного розыска – люди далеко не публичные и предпочитают находиться в тени. Тем не менее в преддверии
 
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