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В Латвии в день выборов российскими хакерами была взломана популярная социальная сеть draugiem.lv

06.10.2018 22:53 — Разное | Партизан  
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Сегодня во второй половине дня взломана социальная сеть draugiem.lv, на которой размещена российская пропаганда.



При попытке зайти в сеть звучит российский гимн, появляются российский флаг и фотографии с президентом РФ В. Путиным и российской армией.

На фото размещена надпись "Товарищи латыши, это касается вас. Граница России нигде не заканчивается. Русский мир может и должен объединить всех, кому дорого русское слово и русская культура, где бы они ни жили, в России или за ее пределами. Почаще употребляйте это словосочетание — "Русский мир"".

Представитель Draugiem Group Янис Палкавниекс подтвердил агентству LЕТА, что на сайт Draugiem.lv совершена кибератака. В данный момент деятельность портала приостановлена на несколько часов.

Пресс-секретарь учреждения по предотвращению инцидентов с безопасностью в сфере информационных технологий Cert.lv Лига Бесере сообщила, что Cert.lv активно работает над выяснением причин и источников взлома.

Сегодня в Латвии проходили выборы с в 13-й Сейм. Согласно сообщению ЦИК, на участки пришли 54,30% имеющих право голоса жителей страны. Это на 4% меньше, чем на предыдущих выборах.


 
 
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Сегодня во второй половине дня взломана социальная сеть draugiem.lv, на которой размещена российская пропаганда.
 
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