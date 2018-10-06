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В Латвии в день выборов российскими хакерами была взломана популярная социальная сеть draugiem.lv
Сегодня во второй половине дня взломана социальная сеть draugiem.lv, на которой размещена российская пропаганда.
При попытке зайти в сеть звучит российский гимн, появляются российский флаг и фотографии с президентом РФ В. Путиным и российской армией.
На фото размещена надпись "Товарищи латыши, это касается вас. Граница России нигде не заканчивается. Русский мир может и должен объединить всех, кому дорого русское слово и русская культура, где бы они ни жили, в России или за ее пределами. Почаще употребляйте это словосочетание — "Русский мир"".
Представитель Draugiem Group Янис Палкавниекс подтвердил агентству LЕТА, что на сайт Draugiem.lv совершена кибератака. В данный момент деятельность портала приостановлена на несколько часов.
Пресс-секретарь учреждения по предотвращению инцидентов с безопасностью в сфере информационных технологий Cert.lv Лига Бесере сообщила, что Cert.lv активно работает над выяснением причин и источников взлома.
Сегодня в Латвии проходили выборы с в 13-й Сейм. Согласно сообщению ЦИК, на участки пришли 54,30% имеющих право голоса жителей страны. Это на 4% меньше, чем на предыдущих выборах.
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Сегодня во второй половине дня взломана социальная сеть draugiem.lv, на которой размещена российская пропаганда.
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