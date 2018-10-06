В Латвии в день выборов российскими хакерами была взломана популярная социальная сеть draugiem.lv









При попытке зайти в сеть звучит российский гимн, появляются российский флаг и фотографии с президентом РФ В. Путиным и российской армией.





На фото размещена надпись "Товарищи латыши, это касается вас. Граница России нигде не заканчивается. Русский мир может и должен объединить всех, кому дорого русское слово и русская культура, где бы они ни жили, в России или за ее пределами. Почаще употребляйте это словосочетание — "Русский мир"".





Представитель Draugiem Group Янис Палкавниекс подтвердил агентству LЕТА, что на сайт Draugiem.lv совершена кибератака. В данный момент деятельность портала приостановлена на несколько часов.





Пресс-секретарь учреждения по предотвращению инцидентов с безопасностью в сфере информационных технологий Cert.lv Лига Бесере сообщила, что Cert.lv активно работает над выяснением причин и источников взлома.





Сегодня в Латвии проходили выборы с в 13-й Сейм. Согласно сообщению ЦИК, на участки пришли 54,30% имеющих право голоса жителей страны. Это на 4% меньше, чем на предыдущих выборах.



