Парламент Ингушетии в понедельник, возможно, вернётся к рассмотрению договора об административной границе с Чечней

Парламент Ингушетии в понедельник, вероятно, может вернуться к рассмотрению договора об административной границе с Чечней.

Как заявил в субботу на митинге в центре Магаса депутат ингушского парламента Сет-Салим Ахильгов, парламент, скорее всего, может вернуться к обсуждению документа в понедельник.

"Думаю, что мы вновь обсудим этот договор в понедельник", - сказал он, обращаясь к протестующим.

Между тем, правительство Ингушетии согласовало проведение мероприятия против соглашения о границе с Чечней в период с 8 по 15 октября в столице республики Магас, сообщил в субботу агентству "Интерфакс-Юг" представитель кабинета министров региона.

"В правительстве Ингушетии рассмотрено уведомление о проведении массового мероприятия (митинга) с 8 по 15 октября в городе Магас на проспекте имени Идриса Зязикова на площади перед зданием местной телерадиокомпании", - сказал собеседник агентства.

По его словам, проведение акции согласовано при условии соблюдения требований федерального и республиканского законодательства о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях.

26 сентября главы Ингушетии и Чечни Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров подписали договор о закреплении административной границы между регионами, которая не была четко установлена со времен распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году. Документ предусматривает равноценный обмен территориями.

4 октября депутаты Народного собрания Ингушетии приняли законопроект "Об утверждении Соглашения об установлении границы между Ингушетией и Чеченской Республикой". Всего на заседании присутствовали 25 депутатов. Как сообщалось, за законопроект проголосовали 17, три депутата высказались против, еще пятеро воздержались. Однако позднее ряд парламентариев пожаловались на фальсификацию при подсчете результатов голосования, депутаты направили заявление в СК РФ и прокуратуру.

Вечером 4 октября глава Ингушетии подписал республиканский закон об установлении административной границы между республиками. В течение трех месяцев с момента вступления документа в силу регионам нужно привести в соответствие местные законодательные акты, устанавливающие границы между субъектами.

Заседание Народного собрания проходило на фоне несанкционированной акции протеста в Магасе. Акция, начавшаяся в четверг в 8:00, продолжается до сих пор. Акция носит мирный характер. Ситуация контролируется правоохранительными органами в полном объеме. Решено, что с понедельника она будет носить легитимный характер.